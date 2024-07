Wéér uitstel voor noodlijdend Vitesse: pas vlak voor start seizoen duidelijkheid over voortbestaan

Het noodlijdende Vitesse krijgt pas op 1 augustus, ruim een week voor de start van het nieuwe seizoen, duidelijkheid over het voortbestaan. De Arnhemmers dienden afgelopen vrijdag een noodplan in bij de beroepscommissie licentiezaken die komende maandag het verlossende woord zou brengen, maar inmiddels is duidelijk dat het oordeel langer op zich moet laten wachten.

Dat meldt de Arnhemse club zaterdagmiddag via de officiële kanalen. Vitesse zou in eerste instantie komende maandag te horen krijgen of de licentie - die per 9 juli is ingetrokken - terugkrijgt, maar blijkt nog een aantal aanvullende stukken te moeten inleveren bij de beroepscommissie. Die moeten voor 31 juli 12.00 uur binnen zijn, zo meldt Vitesse.

Artikel gaat verder onder video

De KNVB maakte eind juni wereldkundig dat de proflicentie van Vitesse per 9 juli is ingetrokken. De club ging daarop direct in beroep en hoopt via die weg alsnog van start te kunnen gaan aan het nieuwe seizoen. De degradant begint op vrijdag 9 augustus aan het avontuur in de Keuken Kampioen Divisie met een thuiswedstrijd tegen Telstar.

"Alhoewel ik het proces begrijp en ik blij ben dat we nog in de race zijn, moeten wij nog steeds alles on hold zetten richting aankomend seizoen. Dat is wrang, aangezien wij het gewoon weer over voetbal willen hebben, zoals het hoort", reageert algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes van Vitesse. "Met de naderende start van het seizoen, worden de organisatorische- en technische uitdagingen immens", vervolgt Reintjes. "Daarentegen is het behoud van de licentie het allerbelangrijkste. Daar werken we met zijn allen naar toe. En dat geloof is er ook. Houd vol Vitessenaren, hoe lastig ook!", richt de bestuurder zich tot de supporters.