Proflicentie Vitesse ingetrokken: 'Langer uitstel is onmogelijk'

De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB heeft de proflicentie van Vitesse per 9 juli aanstaande ingetrokken, zo meldt de voetbalbond via de officiële kanalen. De Arnhemmers, die koortsachtig op zoek zijn naar een nieuwe investeerder, hebben nog wel de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan en zullen dat naar alle waarschijnlijkheid ook gaan doen.

De KNVB geeft drie redenen voor het intrekken van de proflicentie: "Het ontbreken van een bankrekening, het ontbreken van een controlerend accountant en het gegeven dat geen sluitende begroting kon worden aangeleverd, maken het onmogelijk om de licentie van Vitesse te laten voortbestaan voor het seizoen 2024/2025", valt te lezen op de website van de voetbalbond.

De voetbalbond verleende Vitesse meerdere keren uitstel, omdat de club er vooralsnog niet in geslaagd is een definitief akkoord te bereiken met een investeerder. Die moet namelijk garant staan voor het tekort op de ingediende begroting voor het aankomende seizoen én overeenstemming zien te bereiken met Coley Parry, de Amerikaanse investeerder die de club tevergeefs probeerde over te nemen en bij wie Vitesse nu een schuld van 14,3 miljoen euro heeft uitstaan. "Op 17 mei werd er door de licentiecommissie, gezien de positieve ontwikkelingen rondom de overdracht van aandelen aan een onafhankelijke stichting, meer tijd gegeven aan Vitesse om orde op zaken te stellen en is de uiterste datum op 17 juni gesteld zodat een nieuwe eigenaar kon worden gevonden. Langer uitstel is onmogelijk vanwege de naderende start van het nieuwe voetbalseizoen", schrijft de KNVB.

Vitesse krijgt vijf werkdagen de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit van de licentiecommissie. Dat lijkt de club ook op zeker te gaan doen. "Mocht het onverhoopt zo zijn dat de licentiecommissie besluit om het proces tot intrekking van de licentie te starten, dan zal Vitesse alle kansen aangrijpen om hier tegenin te gaan. En die kansen zijn er nog steeds, bijvoorbeeld via de beroepscommissie en daarna via een rechtsprocedure. Kortom, het is absoluut niet zo dat er nu een einde komt aan Vitesse", schreef de club vorige week al op het digitale thuis.

Franke

De afgelopen dagen werd duidelijk dat de van oorsprong Gelderse ondernemer Guus Franke alles in het werk stelt om Vitesse voor de ondergang te behoeden. Maandagavond meldde het Algemeen Dagblad dat Franke een akkoord zou hebben bereikt met Parry en zijn Common Group. Daarmee zou een belangrijke horde zijn genomen om Vitesse alsnog van een licentie te kunnen verzekeren waardoor de club in augustus 'gewoon' van de partij is als het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begint.