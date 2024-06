Guus Franke wil miljoenen euro's neertellen: Vitesse lijkt eindelijk van Coley Parry af te komen

De beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse heeft een akkoord bereikt met Coley Parry over de schuld aan de Amerikaan. Dat schrijft het Algemeen Dagblad op basis van bronnen rondom de Arnhemse club. Vitesse lijkt zodoende eindelijk af te komen van Parry.

Ondernemer Guus Franke wordt door Vitesse gezien als de redder in nood: hij onderhandelt over een overname van Vitesse en moet miljoenen euro's in de club steken. De eerste bulk gaat dan naar Parry, zo schrijft de krant. Parry probeerde Vitesse over te nemen, maar dat mislukte. Wel had hij leningen verstrekt die werden omgezet in een schuld van 14,3 miljoen euro.

Dat bedrag lijkt Parry nu volledig teruggestort te gaan krijgen. "Hij stapt zo als winnaar uit maandenlange onderhandelingen", stelt het AD. Voor Vitesse is het akkoord een belangrijke stap om de proflicentie te behouden. De club is momenteel in afwachting van een antwoord uit Zeist over de vraag of volgend seizoen profvoetbal gespeeld kan worden in Arnhem.

De overname van Vitesse door Franke is nog niet afgerond: de partijen onderhandelen nog en moeten daarna ook nog langs de licentiecommissie van de KNVB.

