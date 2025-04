Supportersvereniging Ajax kan opgelucht ademhalen na voorstel competitiebestuur

Mocht Ajax dit seizoen kampioen worden, dan krijgt de Amsterdamse club geen vierde shirt op het shirt. Dat melden de KNVB en de Eredivisie. Het competitiebestuur betaald voetbal heeft namelijk een voorstel ingediend om de kampioenssterren op de shirts van de mannen en de vrouwen voortaan gescheiden te houden.

Trouw opperde eerder dit jaar dat Ajax door het combineren van de kampioenschappen van de mannen en de vrouwen spoedig een vierde ster op het shirt kon laten toevoegen. Ajax heeft namelijk goede papieren om in mei voor de 37ste keer landskampioen te worden. Met de drie kampioenschappen van de vrouwen daarbij opgeteld zou de club op veertig nationale titels kunnen komen, en daarmee dus een mogelijke vierde ster. Er zijn in Nederland namelijk geen regels die ervoor zorgen dat de titels van de mannen en de vrouwen niet bij elkaar opgeteld morgen worden. Daar komt op termijn dus verandering in.

Het competitiebestuur betaald voetbal heeft nu voorgesteld om ook voor de vrouwenelftallen van de betaald voetbalorganisaties een regeling met betrekking tot kampioensterren vast te stellen. Dit voorstel wordt op de algemene vergadering betaald voetbal van 19 juni voorgelegd. "Omdat de competities voor mannen- en vrouwenvoetbal hun eigen historie kennen, waarin verschillende hoofdrolspelers hebben bijgedragen aan de successen van hun clubs, worden landstitels behaald bij de mannen en de vrouwen niet bij elkaar opgeteld", klinkt het.

Supportersvereniging Ajax eerder al fel tegen combineren kampioenschappen

Fabian Nagtzaam, directeur van de supportersvereniging van Ajax, was eerder al fel tegen het combineren van de kampioenschappen van de mannen en de vrouwen van Ajax. "Wij willen geen vierde ster als die landstitels bij elkaar worden opgeteld. Die van Jong Ajax telt ook niet mee, dan is het einde zoek. Die vierde ster willen wij pas als de mannen voor de veertigste keer kampioen van Nederland zijn geworden", sprak hij tegenover Ajax Showtime.

"'De mannen spelen in hun eigen shirts, de vrouwen ook. Zij staan voor hun eigen prestaties. Het wordt wel erg ingewikkeld als je alles op een hoop gaat gooien om alleen op die manier aan een extra ster te komen, wij zijn geen calimeroclub. Historisch gezien is het ook zo opgebouwd, dus waarom zou je dit moeten veranderen?"

FC Twente krijgt mogelijk primeur bij de vrouwen

Mogelijk krijgt FC Twente de primeur bij de vrouwen wat betreft het dragen van een ster op het shirt. De Tukkers hebben momenteel negen titels verzameld, inclusief de kampioenschappen uit de BeNe League. Dit seizoen staat de ploeg van trainer Joran Pot er goed voor om het tiende kampioenschap binnen te hengelen. Drie speelronden voor het einde gaat FC Twente aan kop met 48 punten uit negentien wedstrijden, evenveel als PSV. Wel heeft de Enschedese formatie een beter doelsaldo dan de Eindhovenaren. Ajax staat derde met 47 punten. De titelstrijd is dus nog niet beslist, bovendien staat er op Tweede Paasdag een onderlinge ontmoeting tussen FC Twente en Ajax op het programma in De Grolsch Veste.

