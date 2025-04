Ajax-fans zorgen voor complete verbazing: 'Waar is hij in hemelsnaam? Voelt wat onrechtvaardig'

behoort dit seizoen vrijwel wekelijks tot de uitblinkers in het elftal van trainer Francesco Farioli, maar daar lijkt een deel van de Ajax-supporters toch echt anders over te denken. Floris Roos, die schrijft voor het supportersmedium Ajax Life, is compleet verbaasd over de positie van Hato op de ranglijst van de Ajacied van het Jaarverkiezing. De jonge verdediger bezet op dit moment slechts de twaalfde plaats, met het schamele aantal van negen punten.

Hato brak in de tweede helft van het seizoen 2022/23 door in de hoofdmacht van Ajax. Hoewel hij pas begin 2023 zijn debuut maakten in het eerste elftal, was hij in de laatste wedstrijden van dat seizoen al niet meer uit de basiself weg te denken. De jonge verdediger bleef zich vervolgens stormachtig ontwikkelen. Hato had het vorig seizoen weliswaar eveneens zwaar, maar was een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. De linkspoot droeg zelfs een aantal keer de aanvoerdersband en werd door Ronald Koeman beloond met een debuut in het Nederlands elftal.

Waar Hato vorig seizoen nog een vertrouwd gezicht was in het hart van de verdediging, speelt hij sinds de aanstelling van Farioli zijn wedstrijden op de linksbackpositie. Dat besluit van Farioli heeft goed uitgepakt, want Hato is bezig aan een ijzersterk seizoen. Niet alleen staat hij verdedigend in de meeste wedstrijden zijn mannetje, ook droeg hij met drie doelpunten en zes assists in 44 wedstrijden in alle competities zijn steentje bij aan het succes van Ajax. Dat valt echter niet terug te zien in de Ajacied van het Jaarverkiezing van Ajax Life. “Kenneth Taylor staat met 43 punten bovenaan in het tussenklassement, gevolgd door Josip Sutalo (39 punten) en Remko Pasveer (28 punten). Een prima topdrie hoor, maar waar in Hemelsnaam is Hato? Een muisarm naar beneden scrollend, komen we de verdediger pas tegen op de twaalfde plek. Met negen puntjes… Hoe dan?”, zo schrijft Roos in zijn blog voor Ajax Life.

Gaaei en Fitz-Jim verzamelden meer punten dan Hato

Na elke wedstrijd van Ajax gaat op de site van Ajax Life de stembus voor de Ajacied van de Wedstrijd open. De winnaar ontvangt drie punten, de nummer twee krijgt er twee en de nummer drie haalt één punt binnen. Roos verbaast zich erover dat Hato ‘vrijwel nooit’ op deze lijstjes staat. “Anderen weten toch vaker de schijnwerpers op zich gericht. Anton Gaaei, Steven Berghuis, Bertrand Traoré, Wout Weghorst, Mika Godts, Davy Klaassen, Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim verzamelden door het seizoen heen allemaal meer punten. Dat voelt wat onrechtvaardig, maar kennelijk vinden we het al heel normaal hoe steady Hato speelt”, zo klinkt het. Hato is inmiddels al bijna twee jaar niet uit de basiself van Ajax weg te denken. Hij speelde al liefst 105 wedstrijden voor de club, waarin hij vier keer scoorde en negen keer een doelpunt voorbereidde.

Onder Farioli is Hato een van de eerste spelers die op het wedstrijdformulier verschijnt. “Hij is altijd fit, speelt vrijwel altijd een dikke voldoende en grote fouten maakt hij amper. Week in, week uit, levert hij prima wedstrijden af”, zo ziet ook Roos. “Sutalo staat hartstikke hoog in het tussenklassement. Terecht, maar kennelijk valt het bij hem veel meer op dat hij goed speelt. Van Hato vinden we dat kennelijk heel normaal. Hato is degelijk, maar valt verder niet echt op. En toch is het heel bijzonder wat de linksback dit seizoen laat zien op zijn nieuwe positie. Het levert hem amper waarderingspunten op.”

Youri Baas

Volgens Roos kan het echter ‘nog erger’. Naast Hato is ook Youri Baas inmiddels al maanden een vertrouwd gezicht in de verdediging van Ajax. Baas kwam in het afgelopen seizoen nog op huurbasis uit voor NEC en leek in de zomer op zoek te mogen naar een nieuwe club, maar kreeg van Farioli een nieuwe kans en greep die met beide handen aan. De linkspoot speelt een behoorlijk seizoen, maar dat is volgens Roos niet af te zien aan de ranglijst van de Ajacied van het Jaarverkiezing. “Baas kreeg van jullie (de Ajax-supporters, red.) tot dusver slechts vier schamele punten toebedeeld. Dat voelt ook niet helemaal eerlijk. Hij lijkt net als Hato een grijs muisje. Ze draaien een geweldig seizoen, maar echt opvallend doet het kennelijk niet of nauwelijks.”

