Nieuwe bom onder Vitesse: ‘Naar alle waarschijnlijkheid de doodsklap’

Opnieuw dramatisch nieuws voor alles en iedereen binnen Vitesse. Een geheime sideletter tussen Guus Franke en Coley Parry, waarmee afgelopen zomer de licentiecommissie van de KNVB om de tuin is geleid, is recent aan het licht gekomen. Volgens De Telegraaf gaat het om ‘zeer explosief materiaal’ en moeten de Arnhemmers vrezen voor gigantische consequenties.

“In de sideletter was geregeld dat Parry bij de deal met Franke via een zogeheten pandrecht zeggenschap zou houden over de aandelenverkoop van Vitesse, wat indruiste tegen de eis van de licentiecommissie, dat de Amerikaan, nadat hij was afgewezen als eigenaar, geen invloed meer zou mogen uitoefenen”, meldt De Telegraaf vrijdagavond.

Ondanks dat Parry dus geen eigenaar mocht zijn, kon hij toch invloed uitoefenen op de verkoop van de Vitesse-aandelen, via die pandrecht -regeling. Dit gaat tegen de regels van de licentiecommissie. Edwin Reijntjes, algemeen directeur van Vitesse, vertelde eerder deze week al tussen neus en lippen door over de melding van een sideletter. “Dat er een sideletter lag en dat er andere afspraken waren met Parry, was ook nieuw voor ons”, sprak hij.

De sideletter zou ‘de basis voor de deal tussen Franke en Parry hebben gevormd’, hoewel deze is geheimgehouden voor de licentiecommissie. “Het is niet voor het eerst dat er vanuit Arnhem essentiële informatie wordt achtergehouden voor het toezichthoudende orgaan. Vitesse heeft nog een voorwaardelijke puntenstraf openstaan van zes punten voor deze ernstige overtreding”, aldus De Telegraaf.

Wat zijn de consequenties voor Vitesse?

De vraag is hoe de licentiecommissie gaat ingrijpen tegen (opnieuw) een zwaar vergrijp. De Arnhemmers kregen al talloze boetes en hebben dit seizoen nog een voorwaardelijke puntenstraf van zes openstaan. Daarnaast miste Vitesse de deadline van 1 november waarop de jaarrekeningen van de afgelopen seizoenen moesten worden ingeleverd. De sideletter levert ongetwijfeld nieuwe problemen op.

“In extremis kan de licentiecommissie overgaan tot het uitspreken van de ultieme straf: het intrekken van de licentie om betaald voetbal te spelen. Dat is eerder dit jaar al gebeurd, waarna Vitesse ternauwernood via de beroepscommissie de licentie terug wist te krijgen. Een nieuwe intrekking van de licentie zou naar alle waarschijnlijkheid de doodsklap betekenen voor Vitesse als betaaldvoetbalclub”, schetst De Telegraaf een duister scenario.

