Woerts schetst inktzwart scenario voor Vitesse: 'Maar één sanctie mogelijk'

Chris Woerts vreest met grote vrezen voor Vitesse. De Telegraaf bracht eind vorige week een geheime sideletter aan het licht die mogelijk gigantisch consequenties heeft voor de Arnhemmers. Vitesse stelde niets te weten van die sideletter, maar De Telegraaf kwam dinsdagavond met het bericht dat de Vitesse-top hier wel degelijk van op de hoogte was. Woerts ziet dan ook nog maar één optie voor de licentiecommissie: de licentie van Vitesse per direct intrekken.

“Ik denk dat Vitesse zijn licentie gaat verliezen”, vertelt Woert bij Vandaag Inside. “Ze hebben er zo’n puinhoop van gemaakt bij Vitesse. Ze hebben een sideletter ontdekt. Dat wist niemand (dat er nog een pandrecht aan is vastgebonden). Dat mag ook niet, want de licentiecommissie heeft gezegd dat alle banden met Parry verbroken moeten worden.”

“Door dat pandrecht zou, als Guus Franke niet zijn verplichtingen nakomt, alles weer teruggaan naar Parry. Dat was het pandrecht, verboden”, vervolgt Woerts. “In juli heeft Michael van de Kuit, de eigenaar van het Gelredome, al mails gestuurd naar de raad van commissarissen, naar John Jaakke. De advocaat van Vitesse wist het ook: die brief over pandrecht is er. Reijntjes van Vitesse heeft aan Parry gevraagd of dat klopt. Parry zegt natuurlijk nee, die heeft daar helemaal geen belang bij.”

Daarna heeft Vitesse het laten rusten in plaats van dat ze melding maakten bij de licentiecommissie, weet Woerts. “Dat hadden ze moeten melden. Nu komt Vitesse heel spontaan: oh, grote verrassing voor ons. Wisten we niet. En nu krijgen ze nog puntenaftrek omdat ze de jaarrekening niet hebben ingediend. Ze hebben al een keer achttien punten aftrek gehad voor misleiding van diezelfde licentiecommissie. Als de licentiecommissie zichzelf serieus neemt, dan is er maar één sanctie mogelijk: intrekken van de licentie. Per direct. Dan is het helemaal klaar, gaan ze lekker bij de amateurs”, is Woerts helder.

Impact faillissement voor Blokker groter dan voor Vitesse

Vervolgens bagatelliseert Woerts het mogelijk intrekken van de proflicentie van Vitesse. “Ah joh, wat is er nou belangrijker? Dat Blokker failliet gaat, Stella Fietsen failliet gaat of een mkb-bedrijf als Vitesse failliet gaat? De impact is voor de Blokker veel groter dan voor Vitesse. Heel lullig voor de supporters en voor de stad Arnhem, maar misleiding kan maar tot één straf leiden en dat is intrekking van de licentie”, besluit hij.

