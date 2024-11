Alarmfase één: de grootste crises ooit bij Vandaag Inside

Het voortbestaan van Vandaag Inside is onzeker na de ruzie tussen Wilfred Genee en Johan Derksen van maandagavond. Het is echter zeker niet de eerste keer dat het programma (en de voorgangers daarvan) voor grote beroering zorgt. In dit artikel zetten we de grootste rellen uit de geschiedenis van Vandaag Inside op een rij.

Vandaag Inside bestaat sinds januari 2022, al begon het programma onder de naam VI Vandaag. Eerdere programma’s met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp in de hoofdrol waren meer voetbalgericht en droegen de namen Veronica Inside, Voetbal Inside, Voetbal International en Voetbal Insite. Bovendien waren ze jarenlang verantwoordelijk voor de analyses bij wedstrijden in de Europa League en Champions League. Genee en Derksen zijn al sinds 2001 verbonden aan die programma's. Hieronder volgt een overzicht van de grootste crises uit de geschiedenis van de programma's. Klik op de groene tussenkopjes voor de bijbehorende video's op YouTube.

Johan Derksen loopt weg (2013 en 2024)

De trouwe kijker weet dat Derksen maandagavond niet voor het eerst wegliep uit een uitzending. Dat gebeurde al eens in 2013, tijdens de nabeschouwing van een wedstrijd in de Europa League. De aanleiding van de ruzie is een rechtszaak die sc Heerenveen aanspande tegen Voetbal International, het weekblad waar Derksen destijds hoofdredacteur van was. "Jij weet helemaal nergens van en lult maar een end weg", beet Derksen de presentator toen toe.

Maandagavond liep Derksen dus opnieuw weg, wederom na een aanvaring met Genee. De besnorde analist was niet blij met de wijze waarop Genee sprak over een ‘lijstje’ onderwerpen dat Derksen voor de uitzendingen had ingediend. De spanningen waren al wekenlang duidelijk. Derksen noemde Vandaag Inside onlangs nog een ‘kutprogramma’ en raakte met die opmerking een gevoelige snaar bij Genee, die juist geniet van het programma dat de heren maken.

Derksen probeerde in april 2022 met goede bedoelingen duidelijk te maken dat iedereen wel eens een fout maakt – daarbij verwees hij naar Johnny de Mol – maar dat liep helemaal mis. Hij vertelde een schokkend verhaal over hoe hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. Later gaf hij aan dat er geen daadwerkelijke penetratie was geweest en dat het om een duizendurenkaars ging.

Derksen weigerde om excuses aan te bieden, waarop adverteerders zich terugtrokken. Talpa drong erop aan dat de analist zijn verontschuldigingen aanbood, maar hij weigerde, en het programma verdween tijdelijk van de buis. Na twee weken zei Derksen dat het programma zou terugkeren. Talpa noemde dit aanvankelijk 'voorbarig', maar kort daarna werd bevestigd dat het programma zou terugkeren.

Niet alleen Derksen, maar ook Van der Gijp heeft eens flinke kritiek ontvangen vanwege een 'grap'. Dit gebeurde in 2018, toen hij in het programma een pruik opzette. Dat deed hij omdat de Belgische tv-persoonlijkheid Bo van Spilbeeck, die net haar transitie naar vrouw had voltooid, aan tafel zat bij De Wereld Draait Door.

René vond het destijds humoristisch om als 'Renate' met een pruik aan te schuiven. Hoewel dit aan tafel tot hard gelach leidde, kreeg René ook een stortvloed aan boze reacties. Men eiste excuses, sommige adverteerders trokken zich terug, en het programma kreeg het label 'transfoob' opgeplakt. René zelf vond dat de reacties op zijn 'grap' overdreven fel waren.

Na een ongepaste grap over rapper Akwasi – Derksen vergeleek hem met Zwarte Piet - raakten Derksen, Van der Gijp en Genee in het oog van de storm. Derksen werd beschuldigd van racisme, en adverteerders haakten af bij het programma. Zelfs het Nederlands elftal besloot het programma te boycotten. Het moment voltrok zich in de zomer van 2020, die in het teken stond van Black Lives Matter-demonstraties.

Veronica Inside probeerde een verzoenende uitzending te organiseren. Dit liep echter volledig uit de hand, vooral omdat Wilfred Genee overkwam alsof hij partij koos voor Akwasi. De uitzending was voor Van der Gijp en met name Derksen de druppel. Derksen en Van der Gijp vergeleken Genee met een NSB’er. Een tijdje leek het erop dat het programma niet zou terugkeren, totdat John de Mol persoonlijk met Johan Derksen sprak.

Derksen heeft een reputatie op het gebied van racistische uitspraken. Eerder dit jaar zei hij dat Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA-GroenLinks) geen ‘echte Fries’ is, ondanks dat hij opgroeide in Friesland nadat hij als acht maanden oude baby werd geadopteerd door een Fries stel. Zelfs toenmalig premier Mark Rutte bemoeide zich met de kwestie. Derksen zei later dat zijn uitspraak onhandig was, maar niet racistisch bedoeld. Het Openbaar Ministerie boog zich over de beelden en besloot Derksen niet te vervolgen, zo werd vorige maand bekend.

In september 2017 haalde Derksen uit naar zijn werkgever RTL. Hij noemde onder meer Erland Galjaard, de programmadirecteur van RTL, 'kinderachtig' en de programmering van RTL 4 'gewoon slecht'. Na de uitzending ontving Derksen een schandelijke e-mail van een 'niet nader te noemen' persoon binnen RTL. Dat bleek zenderdirecteur Marco Louwerens van RTL7 te zijn. In die e-mail werd Genee hard aangepakt en zou onder meer 'gore klootzakken' hebben gestaan. Na een goed intern gesprek met de RTL-directie konden de heren achteraf wel lachen om het incident.

Twee keer zorgden uitspraken over homo’s in de voetballerij voor ophef. In 2013 veroorzaakte Van der Gijp een rel, toen hij zei dat er bijna geen homoseksuele voetballers zijn. "Als die jongens veertien worden, dan stoppen ze met voetbal en werken ze in het weekend in een kapperszaak", zei hij.

In 2018 reageerde Derksen op een petitie om voetbalvelden homovriendelijker te maken. "Ze moeten eens een flinke jongen worden", meende Derksen over de "twee hysterische jonge homootjes" die de KNVB hadden geschreven. "We moeten ophouden met dat het zo verschrikkelijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je er gewoon voor uit." Onder de hashtag #SorryJohan deelden personen uit de lhbti-gemeenschap hun persoonlijke verhalen over hoe moeilijk het is om uit de kast te komen of openlijk uit te komen voor je geaardheid.

