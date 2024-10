Johan Derksen wordt niet vervolgd voor het beledigen van Habtamu de Hoop

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat oud-voetballer Johan Derksen niet vervolgen voor de opmerkingen die hij over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop heeft gemaakt. De uitspraken van het boegbeeld van Vandaag Inside worden wel gezien als beledigend.

Op 9 april veroorzaakte Derksen een rel, nadat hij de in Friesland opgegroeide De Hoop 'geen Fries' noemde: "Iemand die in Friesland is geboren, die heeft het recht om erover te praten. Hij is toch geen Fries. Ik ben toch ook geen Surinamer", zei Derksen destijds. Het kwam de analist van het programma Vandaag Inside op bakken met kritiek te staan.

Het OM gaat niet over tot vervolging van Derksen, omdat De Hoop zelf geen aangifte heeft gedaan tegen de uitspraken van de voormalig voetballer van Go Ahead Eagles en Haarlem. De uitspraken van Derksen worden door het OM wel gekwalificeerd als beledigend. Daar is De Hoop blij mee, zo geeft hij aan in het Algemeen Dagblad: "Het is goed dat hier aandacht voor is, want wanneer dit soort uitspraken op de landelijke televisie gedaan worden gaat dit verder dan mijn persoon’’, aldus De Hoop.