Wilfred Genee vreest voor toekomst van Vandaag Inside

Wilfred Genee hoopt in ieder geval het huidige seizoen te kunnen afmaken met Vandaag Inside. De presentator betwijfelt echter of het praatprogramma daarna nog toekomst heeft, aangezien de onvrede onder de vaste tafelgasten toeneemt. Maandagavond stapte Johan Derksen al na vier minuten van tafel.

“Weet je wat ik vind dat we moeten doen? Dat is misschien ook het beste wat we kunnen doen: we moeten dit seizoen gewoon afmaken, misschien enigszins met frisse tegenzin”, zegt Genee dinsdagochtend bij Radio 538. Hij wordt daarna gevraagd naar een column van Angela de Jong, waarin staat dat ‘de ego’s simpelweg te groot zijn geworden’. Volgens de Algemeen Dagblad-columniste is Derksen zichzelf te belangrijk gaan vinden en voelt Genee zich duidelijk ondergewaardeerd door Talpa.

“Wat betreft onze ego’s en dat we ons te groot voelen… Ik voel me echt niet te groot, dat moet je van me aannemen”, maakt Genee duidelijk. “Ik kan alleen niet altijd de verstandigste zijn en steeds denken: ach, laat maar gaan. Zo nu en dan moet je wel een beetje prikken en duwen. Meer is het ook niet. Maar laten we het seizoen afmaken, ook met frisse tegenzin. Zij zegt dat de chemie er niet meer is, maar daar geloof ik niets van.”

“De afgelopen weken was het echt top. Ik heb me kapotgelachen om het ‘konthoepelen’ van René. Hij was en is in topvorm. Hij is net zo essentieel voor het programma als Johan is. Ik ben de aangever, de bad guy. Mensen vinden mij een lul, dus ze zullen altijd voor Johan en René kiezen. Dat snap ik. Ik snap de rolverdeling helemaal. Die ego’s vallen ook echt wel mee. We kunnen met z’n allen prachtige tv maken. Laten we het met z’n drieën afmaken tot het einde van het seizoen.”

De vraag is echter of het daarna ‘klaar’ is met het programma. “Het gebeurt nu wel steeds vaker… Maar probeer het nog even vol te houden tot het einde van het seizoen, geef elkaar dan een hand en zeg: ‘Jezus, wat hebben wij fantastische televisie gemaakt met z’n drieën’”, roept Genee zijn collega’s op. “Zo zou het moeten zijn.”

Genee gaat Derksen bellen

Dinsdag gaat Genee waarschijnlijk bellen met Derksen, voorafgaand aan de uitzending van dinsdag. “Ik ga hem denk ik wel even bellen. Maar of het nut heeft, weet ik niet. Johan zit waarschijnlijk in een stemming dat hij een beetje koppig is. Ik hoop dat hij er vanavond weer zit. Het is een belangrijke dag, met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.”

