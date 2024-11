Voortbestaan Vitesse opnieuw in gevaar; Reijntjes hoopt op Parry

Het voorbestaan van Vitesse als betaaldvoetbalorganisatie loopt wederom gevaar. Dat bevestigt algemeen directeur Edwin Reijntjes in zijn tweewekelijkse directie-update op de website van Vitesse. De directeur geeft de moed echter niet op en blijft hoop houden op een positieve uitkomst.

“Het zijn weer hectische dagen in Arnhem. Vitesse is weer volop in de media, helaas om de verkeerde redenen. Met Guus Franke hebben we toch niet onze gewenste eigenaar weten te vinden. Alhoewel het proces moeizaam verliep en we diverse signalen kregen dat het een en ander niet conform planning ging, bleven we hoop houden op een positieve uitkomst”, steekt Reijntjes van wal.

De directeur beseft dat Vitesse opnieuw zal moeten beginnen en dat de club zich geen fouten meer kan permitteren. Vitesse zal het proces ‘anders en waar mogelijk’ zorgvuldiger aanvliegen. Iets waar de club volgens Reijntjes ook de tijd voor heeft. De eerste stap voor Vitesse is het gesprek aangaan met Parry. “Deze gesprekken lopen inmiddels. Zijn lening uit de boeken van Vitesse krijgen is de sleutel tot een structurele oplossing voor de club. Hier gaan we gezamenlijk naar opzoek.”

Vitesse krijgt nul op het rekest van KNVB

Vitesse diende vrijdag 1 november de concept jaarrekeningen in, maar daarop ontbreekt een handtekening. “u het overnameproces is gestrand, komt de continuïteit – vanaf volgend seizoen - van de club weer in het geding. Die garantie kan en wil BDO Accountants ook niet geven, ook gezien Vitesse vanaf 1 juli 2025 weer te maken krijgt met de lening van Coley Parry. Vandaar het ontbreken van een handtekening.”

De Arnhemmers hadden een verzoek tot uitstel ingediend bij de KNVB, maar deze is niet ingewilligd. “Vitesse heeft inmiddels reactie ontvangen van de KNVB op haar verzoek tot uitstel, dit is – eigenlijk naar verwachting - afgewezen. Eventuele consequenties zijn nog niet te overzien. De club heeft in eerder stadium al twaalf punten in mindering gehad, waarvan zes voorwaardelijk”, aldus Reijntjes. De kans bestaat dat de voorwaardelijke straf wordt omgezet in een definitieve straf.

