Vitesse komt met duidelijke reactie na aantijgingen: ‘Zullen nooit en te nimmer een dergelijk risico nemen’

Vitesse heeft toelichting gegeven op de mails die De Telegraaf eerder deze dinsdagavond naar buiten heeft gebracht. Directeur Edwin Reijntjes geeft te kennen dat de licentiecommissie van de KNVB in alles is meegenomen. Daarnaast stelt hij dat de Arnhemmers niets hebben achtergehouden bij de voetbalbond.

Voordat Reijntjes ingaat op de zogeheten ‘sideletter’, doet hij een boekje open over de eenzijdige opzegging van Coley Parry. De directeur bevestigt dat de club die medio september ontving. “Aangezien wij van mening waren en zijn dat een eenzijdige opzegging juridisch niet mogelijk is, heeft de club ervoor gekozen om de Licentiecommissie te informeren en het hier verder ook bij te laten.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woerts schetst inktzwart scenario voor Vitesse: 'Maar één sanctie mogelijk'

“Dan de sideletter”, gaat Reijntjes verder. “Hier kregen we enkele weken geleden officieel lucht van. We hebben getracht bij beide partijen te achterhalen of dit klopte en wat de eventuele context zou zijn. Een duidelijk antwoord bleef uit, waarna wij dit te kennen hebben gegeven bij de Licentiecommissie.”

LEES OOK: Genee zet Vitesse en Franke voor schut met onthullende brief van Parry

“Nu komt het verhaal naar buiten dat we hierover al eerder gewaarschuwd zijn, per mail. Dit gaat echter over een mogelijk pandrecht voor Coley Parry. Dit hebben we direct - dezelfde dag nog - geverifieerd via onze advocaat bij de advocaat van Parry. Dit werd pertinent ontkend. Wij hebben deze mailwisseling en bevestiging inmiddels ook met de Licentiecommissie gedeeld. Zojuist heb ik eveneens telefonisch nog extra tekst en uitleg gegeven aan de KNVB.”

LEES OOK: Volgende dreun voor Vitesse: Guus Franke zet streep door overname

Vitesse ontkent misleiden KNVB

De club wordt er van beschuldigd dat het de KNVB moedwillig om de tuin heeft geleid, doordat het afwist van de geheime sideletter tussen Parry en Franke. Reijntjes bestrijdt dit. “Laat ik vooropstellen; wij (de RVC, Stichting Vitesse voor Altijd en ikzelf) zullen nooit en te nimmer zaken bewust achterhouden en een dergelijk risico willen nemen”, besluit hij.

‘Damage control’ voor Vitesse

Jeroen Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf trekt het verhaal van Vitesse in twijfel. “Poging tot damage control van de Vitesse-clubleiding. Waar aan voorbij wordt gegaan is dat de sideletter gaat over het pandrecht. Of een vraag stellen aan advocaat, aan Parry en vervolgens overgaan tot orde van de dag voldoende is in ogen van licentiecommissie zal moeten blijken”, plaatst hij op X.

Poging tot damage control van de Vitesse-clubleiding. Waar aan voorbij wordt gegaan is dat de sideletter gaat over het pandrecht. Of een vraag stellen aan advocaat aan Parry en vervolgens overgaan tot orde van de dag voldoende is in ogen van licentiecommissie zal moeten blijken. https://t.co/20l5Ba9Y0t — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) November 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee clasht óók keihard met Valentijn Driessen

Wilfred Genee clashte maandagavond in Vandaag Inside niet alleen met Johan Derksen, maar ook met Valentijn Driessen.