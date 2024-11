Parry doet schokkende onthulling: ‘Zij werden geblokkeerd door Vitesse’

Vitesse heeft een potentiële overnamekandidaat geblokkeerd. Die onthulling doet Coley Parry in gesprek met FC Afkicken. Het was volgens de Amerikaan een partij die niet uit zijn netwerk kwam, maar uit dat van adviseur Paul van der Kraan.

Parry kreeg begin dit jaar te horen van de KNVB dat hij de Arnhemse club niet mocht overnemen. Daarna leek Guus Franke de nieuwe eigenaar van Vitesse te worden, maar hij trok zich eind oktober terug. Als reden hiervoor noemde de Gelderse ondernemer het opzeggen van de deal mét en dóór Parry.

De Amerikaan geeft nu zelf te kennen dat hij van meet af aan al twijfels had bij Franke. “Ik heb in het begin twee uur met hem gezeten. Toen ik dat gesprek verliet, had ik mijn vraagtekens”, erkent hij. “Binnen dertig seconden ben je erachter of iemand ervaring heeft met het maken van deals. Die ervaring was daar niet, hoewel hij een hele aardige man was. Daarom was mijn advies om over te schakelen naar een andere partij.”

Vitesse blokkeert andere partij

Volgens Parry waren er destijds andere partijen geïnteresseerd. “Niet uit mijn netwerk, want die waren weggejaagd. Eén partij kwam uit de koker van Paul van der Kraan, daar heb ik ook mee gesproken. Zij wilden alles uitbetalen. Uiteindelijk werden ze geblokkeerd door de club, omdat de club alles wilde weten van iedereen die een functie had binnen de partij die de club zou overnemen. Dat schoot in het verkeerde keelgat, omdat ze nota bene zelf voorgesteld waren door Van der Kraan. Toen liep het mis.”

