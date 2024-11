John van den Brom krijgt de volle laag en ziet speler boos vertrekken: 'Vieze voetbalwereld'

is per direct vertrokken bij Vitesse. Het neefje van Vitesse-aanvoerder kwam afgelopen zomer transfervrij over van De Graafschap, maar zijn periode in Arnhem is allesbehalve een succes geworden. Büttner heeft uit onvrede zelf besloten zijn contract te ontbinden.

Büttner werd afgelopen zomer aangetrokken door Vitesse en maakte in de eerste fase van het seizoen zijn minuten. Zo was hij onder meer op fraaie wijze trefzeker in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (3-3). Vervolgens is het bergafwaarts gegaan en is Büttner door trainer John van den Brom twee weken uit de selectie gezet: "Ik werd tijdens een trainingspartij reserve gezet bij de reserves. Dat doet op mentaal vlak wel wat. Ik had niet van het trainingsveld moeten lopen. Maar twee weken disciplinair schorsen is ook wel weer een forse straf", zegt de aanvaller in en uitgebreid interview met De Gelderlander.

Artikel gaat verder onder video

Sinds dit moment is het echter nooit meer goed gekomen tussen Büttner en de trainer van Vitesse. Woensdagavond werd de aanvaller buiten de selectie gehouden voor het duel tegen Roda JC en dat was voor hem de druppel: "Ik was voor de wedstrijd tegen Roda JC fit, maar werd buiten de selectie gelaten. Terwijl er wel spelers van het beloftenteam werden meegenomen. Wat was dan mijn perspectief nog? Ik ben er op deze manier klaar mee. Hij (John van den Brom, red.) heeft me nooit een eerlijke en serieuze kans gegeven", stelt de 26-jarige voetballer.

Büttner, die bij Vitesse een contract op amateurbasis had, zal op zoek moeten naar een nieuwe club. Het vervelende vertrek bij Vitesse na slechts 86 dagen doet wel wat met hem: "Ik ga kijken wat ik nu ga doen. Maar ik ben wel klaar met die vieze voetbalwereld", geeft hij toe.