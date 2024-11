Nieuwe megastraf van 21 (!) punten voor Vitesse na overtreden licentieregels

Vitesse heeft donderdag een straf van 21 punten aftrek gekregen van de licentiecommissie van de KNVB, zo maken de Arnhemmers bekend via de officiële kanalen. Het aantal strafpunten is een optelsom van vier verschillende straffen.

Voor Vitesse is het alweer de derde keer in ruim zeven maanden tijd dat het een puntenstraf krijgt opgelegd. Halverwege april werden de Arnhemmers achttien punten in mindering gebracht, aangezien ze niet voldeden aan de licentie-eisen. Daarmee was degradatie uit de Eredivisie een feit. Eind september kwam er nog een puntenaftrek van twaalf punten, waarmee Vitesse een laagvlieger in de Keuken Kampioen Divisie werd.

Donderdag hebben de Arnhemmers een nieuwe puntenstraf opgelegd gekregen. Dit heeft te maken met een side-letter rondom de afspraken tussen Guus Franke en de Common Group. Vitesse wordt er nu van beticht niet te hebben voldaan aan de ‘informatieplicht’. De club beweert niet op de hoogte te zijn van deze brief, maar het valt wel binnen de ‘verantwoordelijkheidssfeer’ van de club. Vitesse gaat niet in beroep tegen de puntenstraf.

De 21 punten in mindering zijn een optelsom van vier verschillende straffen, zo legt de club uit. “Negen punten aangaande de informatieplicht rondom de side-letter, zes punten voor het te laat aanleveren van de jaarcijfers 2022/2023 en de prognose 2023/2024, drie punten voor de halfjaarcijfers 2023/2024 en drie punten voor de jaarcijfers 2023/2024 en prognose 2024/2025”, leest het op de website van Vitesse. Door de aftrek staat Vitesse met min vijftien punten op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

