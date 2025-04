Sherida Spitse reageert op het vertrek van De Reus en trekt pijnlijke conclusie voor Ajax

heeft maandagmiddag na afloop van de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax in de Eredivisie Vrouwen gereageerd op het aanstaande vertrek van Hesterine de Reus. Laatstgenoemde werd vorig jaar aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, maar kwam al snel onder vuur te liggen vanwege opmerkelijke uitspraken over de Champions League en was onlangs opnieuw het mikpunt van kritiek. Bovendien zijn de resultaten onder haar leiding zwaar teleurstellend. Spitse spreekt dan ook van een ‘mislukt’ seizoen.

Ajax moest maandagmiddag winnen van FC Twente om in de race te blijven voor het kampioenschap. De achterstand op de Tukkers bedroeg bij aanvang van de topper in speelronde 20 slechts één punt. Bij een overwinning waren de Amsterdammers op één punt gekomen van koploper PSV, maar succes in de Grolsch Veste zat er geen moment in. Ajax herstelde zich weliswaar van de vroeg opgelopen achterstand, maar werd in het vervolg van de eerste helft volledig onder de voet gelopen. Na nog geen half uur spelen stond het al 4-1 voor FC Twente, dat er in de slotfase van de tweede helft uiteindelijk nog eentje bij zou prikken.

Na afloop meldde een zwaar teleurgestelde Spitse zich voor de camera van ESPN. Na enkele vragen over het verloop van de wedstrijd confronteerde presentatrice Sanne van Dongen de aanvoerder van Ajax met het vertrek van De Reus. De Amsterdammers maakten een paar dagen geleden bekend dat de samenwerking met De Reus na dit seizoen wordt beëindigd. “Wij zien natuurlijk ook: Hesterine de Reus zal vertrekken volgend jaar. Dat is ook iets wat met de groep doet. En ik zie ook, eerlijk gezegd, als ik kijk, meiden die niet echt voor elkaar willen werken. Een gelaten sfeer bijna. Wat heeft dat gedaan met jullie, dat Hesterine haar contract gaat stoppen?”, zo vroeg Van Dongen aan Spitse.

LEES OOK: Ajax-fans weten niet wat ze horen als Hesterine de Reus over de titelstrijd begint

De international nam uitgebreid de tijd om de presentatrice van een antwoord te voorzien. “Er is natuurlijk genoeg gebeurd de afgelopen tijd. Dat is gewoon zo. Dat heeft iedereen gezien en gelezen. Maar goed, ik denk dat ik daar niet te veel over moet zeggen. Natuurlijk willen we wel voor elkaar werken en natuurlijk willen we wel voor elkaar door het vuur gaan. Alleen ja, als het soms dan even niet gaat, dan zit je heel dichtbij dat het ook de andere kant op kan slaan. Dat zag je vandaag wel. We hebben tegen elkaar gezegd dat we blijven knokken en we hebben ons best gedaan, maar vandaag was niet iedereen goed genoeg en dat moet je wel zijn om deze wedstrijd te winnen”, zo klonk het uit de mond van de aanvoerder van Ajax.

‘Mislukt seizoen’

Van Dongen vroeg haar vervolgens naar de sfeer in het team, hoe ‘erg’ het daarmee is gesteld. “De sfeer onderling is prima. Dat er dingen spelen is… Je bent een mens en geen robot, maar we staan altijd wel dicht bij elkaar. Dat lijkt vanaf de buitenkant misschien niet zo, maar dat is wel echt zo. We zijn wel met elkaar”, sprak Spitse, alvorens Van Dongen vroeg of Ajax ook met De Reus is. “Ja, natuurlijk. Er is natuurlijk een besluit genomen dat ze volgend jaar weggaat. Dat is een besluit dat Ajax heeft genomen. Maar goed, uiteindelijk moeten we nog wel wedstrijden spelen en dat is wel topsport. Dat hoort bij topsport, dan moeten we een knop omzetten en gewoon gaan. Maar vandaag, voetballend, was het ook gewoon niet genoeg.”

Door de 5-1 nederlaag kan Ajax het kampioenschap vergeten. De Amsterdammers slaagden er maanden geleden al niet in zich te kwalificeren voor de Champions League - nadat ze vorig seizoen nog gedenkwaardige wedstrijden afwerkten in de Johan Cruijff ArenA - en zijn uitgeschakeld in de KNVB-beker, die ze vorig jaar nog wonnen. Van Dongen wilde dan ook van Spitse weten of zij het een ‘mislukt’ seizoen vindt. “Ja, want we hebben niks. Je wil graag kampioen worden. Ajax staat ervoor om prijzen te pakken. We liggen uit de beker. We spelen nog voor de Eredivisie Cup. Nou ja, super, dat is leuk, maar het is niet geslaagd. Dat hoort ook bij voetbal. Maar het doel wel pijn, omdat we winnaars zijn en prijzen willen pakken. We moeten nog twee keer knallen en dan zien we het wel”, aldus de captain.

❌ Sherida Spitse spreekt van mislukt seizoen na oorwassing tegen FC Twente:



"We hebben niks, dus het is niet geslaagd"#tweaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 21, 2025

