Voetballiefhebber Paus Franciscus ontving grote namen, waaronder Arjen Robben

Paus Franciscus is maandag op 88-jarige leeftijd overleden. De leider van de Rooms-Katholieke kerk kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen. Overal in de wereld staan mensen stil bij het overlijden van de Argentijn, die ook bekend stond om zijn liefde voor het voetbal.

Verschillende voetbalclubs staan maandag stil bij het overlijden van de Paus. Zijn favoriete club was San Lorenzo. Franciscus woonde in zijn tijd als aartsbisschop van Buenos Aires vlakbij het Estadio Pedro Bidegain. De Paus bracht bezoeken aan verschillende clubs en ontmoette vele spelers.

'Messi is niet God'

Artikel gaat verder onder video

Landgenoten Diego Maradona en Lionel Messi bezochten de Paus in het Vaticaan en beiden gaven de leider van de katholieken een gesigneerd shirt. Franciscus was lovend over de twee Argentijnse legendes. Over Maradona zei hij: "Ik ben zijn grootste fan. We weten allemaal dat hij een ster is." Messi werd ‘een heer’ genoemd, maar een vergelijking met de Heer ging te ver: “Natuurlijk, hij is heel goed. Maar hij is niet God”, aldus Franciscus in gesprek met La Sexta.

De beste aller tijden

Toen Franciscus voor de keuze werd gesteld tussen Maradona en Messi gaf de Paus een opvallend antwoord: “Ik zou er een derde aan toevoegen, Pelé." Niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten, blijkt: “Hij was een man met een heel groot hart. Ik heb hem in het vliegtuig in Buenos Aires ontmoet, en hij was een man met veel medemenselijkheid." Op een ander moment wees de Paus Messi wel aan als de beste speler aller tijden, volgens Sport.

Ontmoeting met Arjen Robben

Paus Franciscus ontmoette ook Arjen Robben. In 2014 kwam de kampioensploeg van Bayern München op audiëntie in het Vaticaan. De Nederlander schudde de hand van de Paus en gaf hem een flinke knipoog.

© NOS

Vele ontmoetingen

Naast spelers als Manuel Neuer, Philipp Lahm, Thomas Müller en andere topspelers die de selectie van Bayern München destijds rijk was, ontmoette Franciscus ook grote namen als Gianluigi Buffon. De paus kreeg bovendien vaak bezoek van andere voetbalteams en was te zien met shirtjes van onder andere Málaga, Villarreal, Fiorentina, en natuurlijk San Lorenzo.

🖤 Málaga CF deeply mourns the passing of His Holiness Pope Francis.



We fondly remember that day, September 1st 2014, when Tissone presented our Blue and White jersey to a true football enthusiast.



Rest in peace 🕊 pic.twitter.com/YFilXzGv9t — Málaga CF English (@MalagaCF_en) April 21, 2025 Villarreal CF mourns the loss and expresses its condolences on the passing of Pope Francis, 266th pontiff of the Catholic Church.



His passion for football brought our paths together on a historic and unforgettable 23rd February 2017 in a private audience at the Vatican, where he… pic.twitter.com/JeLA8ckDTU — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) April 21, 2025 La famiglia Commisso e tutta la Fiorentina esprimono il proprio cordoglio per la morte del Santo Padre. pic.twitter.com/4700uNbug7 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 21, 2025 Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre... Cuervo como sacerdote y Cardenal... Cuervo también como Papa...



Siempre transmitió su pasión por el Ciclón: cuando iba al Viejo Gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito… pic.twitter.com/nVc8fWC9wi — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 21, 2025

