Vitesse staakt OK-procedure: rvc-leden treden af

Vitesse heeft maandag definitief akkoord ontvangen om de ‘OK-procedure’ stop te zetten, zo meldt de Arnhemse club middels een persbericht. In deze procedure zou de Ondernemingskamer beoordelen of er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het beleid of de gang van zaken binnen de club en haar bestuur.

Een dergelijk onderzoek naar het verleden van Vitesse en toenmalige bestuurders wordt hiermee ingetrokken. Vitesse meldt dat het besluit in goed overleg is genomen met de aandeelhouders Stichting Vitesse voor Altijd en Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem), evenals met de leden van de Raad van Commissarissen (RvC).

Vitesse heeft besloten om de OK-procedure stop te zetten vanwege de hoge bestuurlijke kosten en de lange doorlooptijd van het onderzoek. De Arnhemmers vinden dit in de huidige situatie niet passend, zeker gezien de mogelijke negatieve impact op gesprekken met potentiële nieuwe aandeelhouders. Vitesse richt zich actief op het vinden van een nieuwe eigenaar en wil graag een frisse start maken zonder extra juridische obstakels.

De club benadrukt dat dit besluit losstaat van de puntenstraffen die op 28 november 2024 door de Licentiecommissie zijn opgelegd.

RvC-leden treden af

Als gevolg van het intrekken van de procedure treden de leden van dezelfde RvC – Barbara van Hussen, Richard le Grand en Erik Henstra – automatisch en per direct af. “De aftredende RvC-leden hebben een cruciale rol gespeeld in het herstellen van de relaties met ING Bank, de Licentiecommissie en BDO-accountants en waren nauw betrokken bij de aandelenoverdracht van voormalig eigenaar Valeriy Oyf naar de onafhankelijke Stichting Vitesse voor Altijd. Het aftreden van de RvC-leden is eveneens zorgvuldig afgestemd met bovenstaande betrokken partijen”, valt er te lezen in het persbericht.

Met het aftreden van de RvC-leden wordt Vitesse nu bestuurd door algemeen directeur Edwin Reijntjes, in samenwerking met de aandeelhouders Stichting Vitesse voor Altijd en Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem. De aandeelhouders zullen de komende periode actief op zoek gaan naar nieuwe RvC-leden om de bestuurlijke structuur te herstellen.

