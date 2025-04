Ex van oud-international duikt op in nieuw seizoen Married At First Sight

Ruim 700 duizend kijkers stemden maandagavond af op de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Married At First Sight op RTL4, maar velen van hen zullen geen idee hebben gehad dat deelnemer Femke Weijenberg de ex-partner is van een bekende oud-voetballer van onder meer Vitesse, die zelfs het Nederlands elftal haalde. De vrouw blijkt twee kinderen te hebben met niemand minder dan voormalig keeper Piet Velthuizen.

Voor wie bekend is met het programma: in Married At First Sight, dat wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard, worden deelnemers door een aantal experts aan elkaar gekoppeld, waarna ze elkaar aan het altaar ontmoeten. Aan het einde van het seizoen, waarin het stel elkaar daadwerkelijk zal leren kennen, bepalen de twee of ze met elkaar verder zullen gaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ex-vrouw NAC-trainer Hoefkens slaat 17 jaar jongere profvoetballer aan de haak

Deze week ging het nieuwe seizoen van MAFS in première. In de eerste aflevering werd Olof (49) gekoppeld aan Femke (41). De speurneuzen van Veronica Superguide doken diep in het archief en vonden een video uit 2012 waaruit blijkt dat de vader van Femkes kinderen Santi (11) en Soleil (9) niemand minder is dan Velthuizen.

LEES OOK: ‘Schaarse’ foto Hélène Hendriks en partner duikt op

Op het moment dat de video werd opgenomen was Velthuizen bezig aan zijn tweede periode bij de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal: Vitesse. Tussen 2008 en 2010 maakte de doelman meermaals deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, in september 2009 speelde hij onder toenmalig bondscoach Bert van Marwijk zijn eerste en enige interland, tegen Japan (3-0). Velthuizen kwam behalve voor Vitesse ook uit voor clubs als Hércules Alicánte (Spanje), Hapoel Haifa (Israël) en Omonica Nicosia (Cyprus). In Nederland stond hij daarnaast onder contract bij AZ en Telstar. De inmiddels 38-jarige doelman hing in 2021 zijn handschoenen aan de wilgen, nadat hij bij Fortuna Sittard een weinig succesvolle rentree onder de lat had gemaakt.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 Yolanthe onthult triest nieuws over Xess Xava (9): ‘Moederhart gebroken’

👉 Kenneth Taylor doet boekje open over relatie met Jade Anna 🔗

👉 René van der Gijp laat zich uit over toekomst met Minouche 🔗

👉 Nieuws over Vandaag Inside zorgt voor grote verbazing bij RTL Boulevard: 'Moderne slavernij' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗