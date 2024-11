Boulevard: Ex-vrouw NAC-trainer Hoefkens slaat 17 jaar jongere profvoetballer aan de haak

Vanessa D’Hooghe heeft na de breuk met NAC-trainer Carl Hoefkens een nieuwe liefde gevonden in de voetballerij. Het 48-jarige voormalig model heeft nu een relatie met de 31-jarige doelman van Racing Genk, zo weet Het Nieuwsblad.

D’Hooghe was jaren samen met Hoefkens, de huidige trainer van NAC Breda. Het Belgische koppel ging vorig jaar na 25 jaar uit elkaar. De oefenmeester had namelijk een jongere vriendin gevonden. Dat kwam hard aan bij de kinderen van het paar.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Heracles en De Keersmaecker bezorgen NAC na bekerechec nieuwe tik

Na Hoefkens heeft ook D’Hooghe nu een jongere partner aan de haak geslagen: Van Crombrugge van Racing Genk. De 31-jarige doelman en enkelvoudig Belgisch international is zeventien jaar jonger dan zijn nieuwe vriendin. Het paar heeft de relatie bevestigd aan de krant, die haar een 'über-WAG' noemt.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt.