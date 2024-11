Heracles en De Keersmaecker bezorgen NAC na bekerechec nieuwe tik

Heracles Almelo heeft NAC Breda zaterdagavond in eigen huis verslagen met 2-0. Brian De Keersmaecker was de maker van beide treffers met een penalty tegen het einde van de eerste helft en een binnengevallen voorzet na de rust. Voor NAC is het een zure week, na de bekerblamage tegen de Barendrechtse amateurs, terwijl Heracles juist omhoog kan kijken op de Eredivisieranglijst.

Na een bekerblamage afgelopen woensdag tegen amateurploeg BVV Barendrecht was NAC Breda uit op revanche. Heracles Almelo won weliswaar wel van de eersteklassers uit Winterswijk, maar begon als nummer vijftien van de Eredivisie aan de wedstrijd. Beide ploegen konden dus wel een overwinning gebruiken.

De wedstrijd ging dan ook aardig gelijkop in de eerste helft. NAC had meer balbezit en voetbalde prima. Zo verzorgden Leo Sauer en Clint Leemans een mooie één-twee, maar leverde die niets op. Eigenlijk was dit steeds het verhaal aan Bredase zijde. Heracles was juist steeds gevaarlijk uit de counters en kwam iets verder, maar leverde alsnog in voordat er grote kansen ontstonden.

In minuut 39 viel dan toch het eerste doelpunt van de wedstrijd. Scheidsrechter Jochem Kamphuis floot voor een penalty na de onhandige overtreding van gelegenheidsverdediger Adam Kaied op Mario Engels. Brian De Keersmaecker schoot de strafschop uitstekend binnen in de linkeronderhoek, zodat de doelman er niet bij kon.

De Belgische middenvelder was opnieuw belangrijk bij de 2-0. De aanvoerder leek een voorzet te willen geven, maar deze belandde plotseling in het verre zijnet. Zo stond er met nog een half uur te spelen een verrassende, maar stevige voorsprong op het bord voor de Heraclieden.

Hierna leek het vat leeg voor NAC Breda, zeker na een uitstekende redding van Fabian de Keijzer, tien minuten voor tijd. Zo werd er ook geen nieuwe energie in het spel geblazen en eindigde de wedstrijd in 2-0.

Heracles pakt na een maand weer eens drie punten en stijgt in elk geval voorlopig boven de onderste regionen van het rechterrijtje uit. NAC kan daarentegen met het tweede verlies terugkijken op een zeer teleurstellende week. Voor de gevolgen voor de plek op de ranglijst is het nog even afwachten hoe de concurrentie in de middenmoot het dit weekend doet.

In de komende speelronde moet Heracles het op vrijdagavond opnemen tegen FC Utrecht, in de Galgenwaard. NAC speelt zaterdagavond een lastige Brabantse derby, thuis tegen PSV.