Boulevard: ‘Schaarse’ foto Hélène Hendriks en partner duikt op

Hélène Hendriks is weer eens in het openbaar gespot met haar 22 jaar oudere geliefde Frans Vinju. De twee zijn zelden publiekelijk samen te zien, maar Edwin Smulders van Story heeft het stel toch op de foto weten te leggen.

Lang was het liefdesleven van Hendriks (44) een groot geheim. Begin dit jaar wist Reality FBI te melden dat de presentatrice een relatie heeft met Vinju (66), die ze kent uit de hockeywereld. Twee maanden na deze geruchten werd het stel voor het eerst samen gefotografeerd op een terras in Breda. Enkele weken later bevestigde Hendriks dat ze inderdaad een relatie heeft met Vinju, maar volgens haar komt haar partner liever niet in de publiciteit.

Hoewel Hendriks het bij Vandaag Inside en De Oranjezondag nog wel enkele keren over haar vriend heeft gehad, zijn ze sinds de foto in Breda niet meer in het openbaar gespot. Daar is inmiddels verandering in gekomen, want Story heeft het paar vastgelegd rondom de repetities van de kerstshows van John de Bever, waarin Hendriks een rol speelt.

'Schaarse' foto van Hendriks en Vinju

De foto van Hendriks en Vinju verschijnt deze week op de cover van het roddelblad. “Dit zien we niet vaak: Hélène Hendriks (44) in één beeld gevangen met haar grote liefde Frans Vinju!”, schrijft het weekblad. “Omdat de twee hun privéleven graag buiten de schijnwerpers doorbrengen, zijn foto’s met de charmante, tweeëntwintig jaar oudere Frans schaars.” Smulders heeft Hendriks ook te spreken gekregen, maar ze wilde maar weinig loslaten. “Ik ben heel gelukkig in de liefde en daar laat ik het bij.”

