Hélène Hendriks lijkt inderdaad een relatie te hebben met Frans Vinju (65). Twee maanden nadat de eerste geruchten over hun relatie opdoken, is het stel samen gefotografeerd op het terras van Café Moeke in Breda. Volgens journalist Evert Santegoeds zijn ze niet getrouwd, maar hebben ze wel een samenlevingscontract.

De foto's van Hendriks en Vinju staan in de nieuwste editie van de Privé. "Heel boeiend zijn de foto’s niet: we zien Hélène in een zwarte legging, een zwart sportief jack en een zwarte pet op zitten, met haar handpalm onder haar kin. Een tikkie verveeld eigenlijk", schrijft de website Mediacourant erover. "En dat is ook niet zo gek: hoewel ze op een gezellig druk terras in Breda zitten, is die Frans gewoon de hele tijd met zijn telefoon bezig."

Artikel gaat verder onder video

Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, weet dat er geruchten gaan dat Hendriks zou gaan trouwen. "Ze zegt wel van een jurk te houden en van een dag met al haar vrienden, maar of het er gaat komen..." Vermoedelijk niet, zo denkt Santegoeds. "Iemand die zó gesteld is op zijn privacy en niet in de publiciteit wil, die kan maar beter niet trouwen, want gegarandeerd komen daar fotografen op af natuurlijk", zegt hij bij De Telegraaf.

Hendriks en Vinju kennen elkaar uit de hockeywereld. De verslaggeefster ontkende een aanstaande bruiloft zelf bij Vandaag Inside. "Ik weet niet waar en wanneer en ook niet met wie", lachte ze. "Ik ga niet trouwen. Ja, het kan nog gebeuren dit jaar, maar dan moet wel iemand mij vragen."

