Boze BN'er daagt Johan Derksen uit: 'Nodig me uit bij Vandaag Inside, dan zul je het merken'

Bram Moszkowicz heeft een appeltje te schillen met Johan Derksen. De voormalig strafrechtadvocaat zou graag aanschuiven bij Vandaag Inside, om Derksen te vertellen wat hij vond van diens recente uitlatingen over Kamerlid Habtamu de Hoop.

Moszkowicz zei woensdagavond bij Shownieuws zich in het algemeen zorgen te maken om 'discriminatie, racisme, antisemitisme, homohaat en vrouwenhaat'. Al die termen zijn van toepassing op Derksen, vindt hij. "Ik heb erover nagedacht vandaag in de auto. Ik denk: er zijn twee mogelijkheden. Óf de man is een racist en een antisemiet, óf hij is dom, óf de combinatie van de twee. Dat hou ik ook voor mogelijk bij hem. Ook nu weer de reactie van: 'Ik lig er geen moment wakker van'..."

Moszkowicz benadrukt dat huidskleur een doorslaggevende rol speelde in de uitspraken van Derksen over De Hoop. "Omdat die jongen een donkere kleur heeft, dáárom werd die opmerking gemaakt. Als er iemand wit had gezeten en die had jarenlang in Frankrijk gewoond, dan was het wel mogelijk geweest dat hij een Fries was. De gespeelde onschuld van: ik mag toch wel zeggen dat het geen Fries is? Hij zet hele bevolkingsgroepen daardoor weg. Het is ook niet interessant wat Wilfred Genee zegt, van: we wisten niet de achtergrond van die jongen. Daar gaat het hem nou juist om! Je hoeft de achtergrond van zo iemand niet te kennen."

"Hij komt ermee weg, hè? Hij komt er wéér mee weg!', zei Moszkowicz over Derksen. "Het is stupiditeit of het is veel erger nog: discriminatie. Of allebei." De tv-persoonlijkheid vreest dat de uitspraken van Derksen 'net binnen de lijnen' van de wet zijn en dat een aangifte dus weinig zal opleveren. "Het is vies, het stinkt, maar of het strafbaar is… Ik denk dat het spaak loopt." Graag zou Moszkowicz zelf aanschuiven bij Vandaag Inside om zijn mening kenbaar te maken. "Dat hij me maar eens uitnodigt. Dan geef ik hem een lesje. Wat voor een? Dat zal hij dán merken."

Video: Shownieuws-tafel over rel Johan Derksen

