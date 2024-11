Hélène Hendriks erg complimenteus over collega: ‘Het knapste gezicht van Ziggo Sport!’

Hélène Hendriks was donderdagavond bijzonder complimenteus over collega Youri Mulder, die in Nice aanwezig was voor de voorbeschouwing van de wedstrijd van FC Twente. Hendriks kondigde Mulder cynisch aan als ‘het knapste gezicht van Ziggo Sport’.

Mulder voorziet de wedstrijd tussen Nice en Twente van analyses op locatie, samen met Sam van Royen. De presentator, die eerder in de uitzending door Hendriks werd vergeleken met Sierd de Vos, komt vlak voor de aftrap in beeld, samen met Mulder.

“We gaan nu naar het knapste gezicht van Ziggo. En Sam”, begint Hendriks. Van Royen gaat door op de opmerking van de studiopresentator. “Youri, jij hoorde het niet, maar ze noemt jou het meest knappe gezicht van Ziggo.” Mulder reageert cynisch: “Het is maar goed dat ik dat van Hélène niet hoorde."

Van Royen houdt Mulder echter opnieuw voor de gek en meent dat studiogast Theo Janssen de uitspraak deed, en dus niet Hendriks. “Nou ja, Theo ziet er zelf ook heel goed uit. Zijn haar zit goed!”, antwoordt Mulder. “Zijn haar zat héél goed. Dat viel ons wel op”, voegt Van Royen eraan toe. Ondertussen komt Janssen in de studio niet meer bij van het lachen.

