Kooij neemt zeer gewaagd besluit voor het oog van scheidsrechtersbaas: 'Die is niet blij'

Joey Kooij krijgt complimenten van ESPN-analist Bram van Polen voor een beslissing in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Twente. De scheidsrechter besloot te ontzien, toen de smaakmaker van Twente uit frustratie een bal wegtrapte.

Halverwege de eerste helft werd Steijn de diepte ingestuurd door een lange bal van Michel Vlap, al was de pass iets te scherp. Steijn deed een poging de bal binnen te houden; volgens grensrechter Dyon Fikkert slaagde hij daar niet in. Zodoende kreeg Sparta een doeltrap toegekend.

Artikel gaat verder onder video

Uit frustratie trapte Steijn de bal weg. Kooij liet het gebeuren en oogst daarmee waardering van Van Polen. “Er was een mooi momentje. Ik houd van persoonlijkheden als scheidsrechters. Er was een momentje waarop Steijn de bal in zijn optiek waarschijnlijk binnenhield, maar dan wordt afgefloten. Uit frustratie schiet hij die bal weg. Meestal zie je dan dat scheidsrechters meteen een gele kaart trekken.”

Raymond van Meenen in publiek

“Kooij koos er op dit moment voor om even weg te kijken en het te laten. Steijn geeft de bal daarna meteen terug (aan Nick Olij, red.). Ik houd er wel van. We zagen de grote scheidrechtersbaas Raymond van Meenen op de trap lopen, die zal het misschien niet heel leuk vinden. Maar ik houd hier wel van”, aldus Van Polen. “Als je meteen geel geeft, wordt het ook meteen een dingetje. Je kunt er ook voor kiezen om eens de andere kant op te kijken. Het heeft geen impact op het spel. Ik houd er wel van, dat het op zo’n manier gaat.”

Vind jij dat Joey Kooij juist handelde door geen gele kaart te geven aan Sem Steijn? Laden... 70.2% Ja, goed besluit 29.2% Nee, had geel moeten geven 0.6% Anders, namelijk... 161 stemmen

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 'FC Twente vermoedt Feyenoord-complot'

👉 Ajax troeft FC Twente af en haalt aanvaller terug die in 2019 werd weggestuurd

👉 Oosting doet boekje open over Feyenoord-speler: 'Die is boos geboren'

👉 Crisis bereikt kookpunt bij FC Twente: 'Elftal straalt niets uit'

👉 Premier League-scout weet bij welke club Sem Steijn een standbeeld kan krijgen