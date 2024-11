Hélène Hendriks lacht om Pierre van Hooijdonk, die grof schandaal ziet bij Feyenoord

Pierre van Hooijdonk is verbijsterd over de rode kaart die Feyenoord-invaller Chris-Kévin Nadje woensdagavond ontving. Scheidsrechter Donatas Rumsas gaf de middenvelder van de Rotterdammers na ingrijpen van de VAR een rode kaart, maar volgens Van Hooijdonk heeft de arbitrage de plank hier volledig mee misgeslagen.

De analist van Ziggo Sport gaat na afloop van de pijnlijke 1-3 nederlaag van de Rotterdammers tegen het Oostenrijkse RB Salzburg in discussie over de rode kaart van Nadje: "Als je zelf een klein beetje gevoetbald hebt, dan roep je hier never nooit de scheidsrechter voor naar het scherm. Denk jij dat die scheidsrechter ooit gevoetbald heeft?", vraagt Van Hooijdonk aan Hélène Hendriks, die vervolgens hard begint te lachen. "Als hij naar het scherm loopt, dan kijkt hij alleen maar naar die voet van Nadje op de enkel. Dat is de impact, maar je moet wel kijken wat de actie is. Nadje is in balbezit. Echt nooit een rode kaart, een schandalige beslissing", vindt Van Hooijdonk.

Ook Royston Drenthe, die net als Van Hooijdonk als analyticus aanwezig was in De Kuip voor de wedstrijd tussen Feyenoord en RB Salzburg, vindt dat de scheidsrechter de verkeerde beslissing heeft genomen. "Hij heeft de ballen waarschijnlijk ook niet om het terug te draaien omdat hij al naar het scherm is geroepen. Dat is mijn visie", oordeelt de voormalig speler van onder meer Real Madrid.

