Feyenoord dolgelukkig met vertrek publiekslieveling

De scoutingsafdeling van Feyenoord was dolgelukkig met het vertrek van in de zomer van 2022, zo vertelt ex-scout van de Rotterdammers Bernard Schuiteman. stond namelijk op het lijstje om naar De Kuip te komen, waar de scouts erg enthousiast over waren.

Hancko werd in de zomer van 2022 door Feyenoord opgepikt bij Sparta Praag als vervanger van Senesi. De Argentijn was erg geliefd in De Kuip en vertrok voor vijftien miljoen euro naar Bournemouth. Waar Het Legioen baalde van de transfer van de mandekker, was men bij de scoutingsafdeling door het dolle heen. Daar was men namelijk groot fan van Hancko.

“Senesi werd verkocht en wij zaten als team écht te juichen, want wij hadden Hancko klaarstaan”, herinnert Schuiteman zich in Tekengeld van ESPN. “Wij dachten: ‘Voor vijftien miljoen gaat hij weg en wij hebben een betere voor de helft’. Als scoutingsteam zaten we écht te juichen, allemaal, met zijn allen.” Uiteindelijk bleek Hancko een schot in de roos te zijn, waar hij zich bij Feyenoord in korte tijd tot een van de beste spelers in de Eredivisie ontwikkelde.

Feyenoord wist dat Hancko een voorbeeldige professional was

Ook in Praag deed Hancko het al erg goed, maar toch lukte Feyenoord het relatief eenvoudig om de Slowaak naar Nederland te halen. Veelal wordt gewezen naar zijn mislukte avontuur bij Fiorentina. “Maar als je een goed netwerk hebt, weet je dat die jongen iets te vroeg van Zilina naar Fiorentina gegaan”, geeft Schuiteman aan. “Dat is gewoon een grote stap, daar moet je doorheen kijken.” Inmiddels is iedereen wel overtuigd van de kwaliteiten van Hancko, die een voorbeeldige professional is. “Dat wisten wij ook al, alleen de mensen op de tribune niet. Maar wij wisten dat die jongen van a tot z in orde is.”

