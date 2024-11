Trauner eerlijk: 'Dat hebben we de afgelopen anderhalf jaar verkeerd gedaan'

Gernot Trauner is klaar om met Feyenoord aan te treden tegen Red Bull Salzburg, morgen (woensdag) de tegenstander in de vierde speelronde van de Champions League. De Oostenrijkse verdediger laat een dag voor de wedstrijd op een persconferentie zijn licht schijnen over de vele blessuregevallen in de selectie van de Rotterdammers, inclusief zijn eigen recente verleden.

"Het is altijd leuk om tegen een Oostenrijks team te spelen, ik volg de competitie nog altijd", zegt Trauner. "Ik heb vaak tegen Red Bull gespeeld. Als je naar de stand kijkt, zie je dat ze drie keer verloren hebben, ze zullen nu iets moeten gaan doen. Ik verwacht dat ze heel agressief gaan spelen en hoog druk zullen zetten. Ze hebben niets te verliezen." Voor Feyenoord is het treffen met echter een uitgelezen kans, beseft de 32-jarige verdediger: "Ik voel me heel goed, kijk erg uit naar deze wedstrijd. Het is voor ons een goede kans om verder te stijgen op de ranglijst. Voorafgaand hebben we ingecalculeerd dat dit een wedstrijd is waarin we punten kunnen pakken, maar dat denkt Salzburg waarschijnlijk ook over ons", aldus Trauner.

Trauner verklaart volle Feyenoord-ziekenboeg

Trainer Brian Priske kan tegen de Oostenrijkers geen beroep doen op onder meer Justin Bijlow, Antoni Milambo, Ayase Ueda én Santiago Giménez, terwijl ook Quilindschy Hartman en Calvin Stengs nog altijd in de lappenmand zitten. Trauner krijgt de vraag of hij kan verklaren waarom Feyenoord door zoveel blessureleed wordt getroffen: "Op dit moment spelen we heel veel wedstrijden, we hebben een zware week gehad met weinig rust tussen de wedstrijden door. Dat heeft geleid tot een aantal blessures, maar ik denk dat dat ook normaal is in deze fase van het seizoen. En als je kijkt naar Salzburg, die worstelen ook met veel blessures."

Nadat hij in zijn debuutseizoen 2021/22 vrijwel alles speelde voor Feyenoord, kampt Trauner sinds de tweede helft van zijn tweede seizoen ook voortdurend met kwetsuren waardoor hij soms maanden afwezig was. Afgelopen zomer keerde hij geblesseerd terug van het Europees Kampioenschap, waardoor hij onder Priske pas twee keer de volle 90 minuten heeft kunnen spelen. "Ik ben nu blij hoe het gaat, maar het klopt dat ik na het EK last bleef houden van blessures", zegt Trauner. "Ik heb nu echt de tijd genomen om het weer op te bouwen. En ik laat regelmatig wedstrijden schieten, vooral wanneer we op de derde dag (na de vorige wedstrijd, red.) spelen. Dat helpt om stabieler te worden."

Priskes voorganger Arne Slot stipte al eens aan dat het lichaam van Trauner niet in staat lijkt om meerdere wedstrijden per week te spelen. Hoe kijkt de verdediger daar zelf naar? "Ja, dat is voor mij natuurlijk een issue. Maar ik denk dat, wat we de afgelopen anderhalf jaar verkeerd hebben gedaan, dat ik meteen weer elke wedstrijd speelde zodra ik terugkeerde. Ik kreeg geen rust, dus bouwde zich iets op dat resulteerde in een nieuwe blessure. Daar hebben we wat van geleerd, dat is de reden dat ik nu af en toe een wedstrijd oversla. Op de lange termijn denk ik dat het mogelijk wordt om meer te spelen. Niet alles, maar we zullen slimme beslissingen moeten blijven nemen. Je kunt beter het hele seizoen beschikbaar zijn en zonder blessures te blijven", aldus Trauner.

