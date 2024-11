Flinke kopzorgen voor Lijnders: Salzburg mist mogelijk elf potentiële basisspelers tegen Feyenoord

Pepijn Lijnders heeft in aanloop naar het Champions League-treffen met Feyenoord de nodige kopzorgen. De oefenmeester van Red Bull Salzburg kan tegen de Rotterdammers mogelijk niet beschikken over elf potentiële basisspelers.

Naast de vele blessuregevallen kan Lijnders ook niet beschikken over Mads Bidstrup en Stefan Bajcetic. Het tweetal is getroffen door een maag-darminfectie, meldt Lijnders op de persconferentie voorafgaand aan het duel. Ook Maurits Kjaergaard lijkt te ontbreken tegen Feyenoord. De Deense middenvelder, die in de voorronde van de Champions League driemaal trefzeker was tegen FC Twente, nam deel aan de slottraining, maar moest deze vanwege nieuwe klachten vroegtijdig verlaten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord - Red Bull Salzburg op tv: hoe laat en op welke zender?

Naast Bidstrup, Bajcetic en Kjaergaard zijn er nog zes spelers die er sowieso niet bijzijn tegen Feyenoord. Het gaat om vice-captain Amar Dedic, spits Fernando, zomeraankoop Takumu Kawamura, verdediger Bryan Okoh en Moussa Yeo, die vanwege verschillende blessures ontbreken. Doelman Alexander Schlager is er niet bij vanwege een schorsing. Daarnaast bestaat er twijfel over het meespelen van Lucas Gourna-Douath en Peter Ratkov. In het slechtste geval kan Lijnders in Rotterdam dus geen beroep doen op elf potentiële basisspelers.

LEES OOK: Opnieuw domper voor Justin Bijlow: Feyenoord-keeper moet basisplek nú alweer afstaan

Lijnders nog altijd zegeloos in Champions League

Lijnders wacht met zijn Salzburg nog altijd op de eerste overwinning in de competitiefase van de Champions League. Na drie speelronden in de competitiefase van de Champions League staat Red Bull Salzburg nog altijd op de hatelijke nul. Zo gingen Lijnders en zijn mannen al onderuit tegen Sparta Praag (3-0), Stade Brest (0-4) en Dinamo Zagreb (0-2). Na het treffen met Feyenoord wacht Red Bull Salzburg nog wedstrijden tegen Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Atlético Madrid.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Angela de Jong geeft Wilfred Genee kwetsende bijnaam na Vandaag Inside-rel

Columniste Angela de Jong laat haar licht schijnen over de Vandaag Inside-rel.