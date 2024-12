Van der Vaart: 'Ik ga niet lullig doen, maar ik ben het helemaal met je eens'

Rafael van der Vaart is het in Studio Voetbal roerend eens met tafelgenoot Theo Janssen. Die stelt dat 'het wel een keer wachten was' op een nederlaag van FC Utrecht, de grote verrassing van de eerste seizoenshelft in de Eredivisie die in de laatste wedstrijd voor de winterstop met maar liefst 2-5 klop kreeg van Fortuna Sittard.

Het elftal van Ron Jans begon zelfs als nummer twee van de ranglijst aan de laatste speelronde voordat de clubs enkele met reces gaan. Alleen Feyenoord (0-2) en PSV (2-5) wisten tot aan zondag de volle buit te pakken tegen de Domstedelingen, maar tegen het Fortuna van Jans' voormalig FC Groningen-pupil Danny Buijs ging het in de slotfase helemaal mis. De Limburgers bogen een 2-1 achterstand met liefst vier doelpunten in het laatste kwartier om in een klinkende zege.

"Hier was het wel een keer wachten op, toch?", zegt Janssen in reactie op de ruime nederlaag waarmee Utrecht de winterstop ingaat. "Het is bij Utrecht iedere keer de goede kant op gevallen", vervolgt de oud-middenvelder. Van der Vaart haakt in: "Ik ga niet lullig doen, maar ik ben het helemaal met je eens." Janssen zegt vervolgens dat hij denkt dat het 'goed is voor Utrecht' dat die club 'een keer een tikje op de neus krijgt'.

Presentator Sjoerd van Ramshorst waarschuwt: "Laat het Frans van Seumeren niet horen, die wil niet horen dat het allemaal geluk is." Ibrahim Afellay sluit zich echter bij de vorige twee sprekers aan: "Als Utrecht zesde wordt met deze selectie, dan hebben ze een wereldseizoen achter de rug", aldus de oud-PSV'er. "Ja absoluut belachelijk knap wat ze nu presteren." Pierre van Hooijdonk: "Ik denk dat, buiten Van Seumeren misschien, niemand denkt dat Utrecht dit vol kan houden." Van Ramshorst grapt dat de clubeigenaar 'nu zijn televisie uit het raam heeft gegooid', maar Van der Vaart wil daar nog wel wat over kwijt: "Wel apart dat zo iemand zegt dat wij allemaal gek zijn, want ze hebben toch een heel middelmatig elftal", merkt de oud-international op. "Ja, hij mag als clubman genieten, maar wij mogen toch zeggen dat hij er geen verstand van heeft?", besluit Van der Vaart.

