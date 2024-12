Van Seumeren klaar met ‘azijngezeik’: ‘Als ik dat zie, gaat de tv uit’

Frans van Seumeren is klaar met alle negativiteit van de analytici rondom FC Utrecht. De Domstedelingen staan knap op de tweede plaats in de Eredivisie, maar dat is volgens vele kenners te hoog. De eigenaar van FC Utrecht heeft dan ook besloten niet meer naar analytici te luisteren.

Van Seumeren is zeer ambitieus met FC Utrecht, iets waar in Nederland nogal lacherig wordt gedaan. De 74-jarige zakenman is dol op zijn geboorteland, maar is het niet eens met de mentaliteit van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, zo stelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Neem die analytici in praatprogramma’s, die nu kennelijk beweren dat FC Utrecht veel te hoog staat.”

De eigenaar van de nummer twee van Nederland geeft aan helemaal niks met analytici te hebben. “Ik snap sowieso het nut niet van hun rol. Ze roepen maar wat en krijgen er schijnbaar nog voor betaald ook”, is Van Seumeren duidelijk. “‘Die zullen wel snel weer zakken’, zeggen ze blijkbaar als het over ons gaat. Op basis waarvan zeg je dat, joh, denk ik dan? Heb je ons weleens goed bestudeerd?” Volgens de zakenman heeft zijn club alleen op bezoek bij NAC Breda (1-2) geluk gehad. “We hebben FC Twente verslagen, AZ.”

“Zodra ik een analyticus zie, gaat de tv uit”, is Van Seumeren duidelijk. “Dat azijngezeik, pfff, niet om aan te horen.” De geboren Utrechter maakt de vergelijking met de Verenigde Staten en China, waar je waardering krijgt bij goede prestaties. “Hoe anders is het in Nederland. Daar gaat je kop eraf als je een keer roept dat je met FC Utrecht de top 3 wilt bestormen. Ik snap dat niet. Dat calvinistische past niet bij mij. Ik streef het hoogste na, geloof daarin en ben daar trots op.”

