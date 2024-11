Verweij kraakt Bosz: ‘Ik vind het allemaal te kinderachtig voor woorden’

Het gedrag van Peter Bosz tijdens de persconferentie van PSV voorafgaand aan de topper tegen FC Utrecht was ‘te kinderachtig voor woorden’. Dat zei Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De oefenmeester van PSV wilde tijdens een persconferentie niet ingaan op vragen van journalisten over scheidsrechter Danny Makkelie.

De 41-jarige arbiter is komende zondag voor het eerst sinds het akkefietje tussen hem en Bosz weer eens de leidsman bij een wedstrijd van PSV. ESPN-verslaggever Sinclair Bischop vroeg op de persconferentie onder meer aan de trainer van de landskampioen wat hij daarvan vond, maar reageerde daar nogal kortaf op. “Vind ik niks van. Ik vind het niks.”

LEES OOK: Forse tegenslag voor Bosz: zomeraanwinst PSV maanden uitgeschakeld

Artikel gaat verder onder video

Volgens Verweij waren die woorden van Bosz een verwijzing naar zijn vorige opmerking over Makkelie. Na afloop van de thuiswedstrijd tegen Sparta zei de trainer, nadat zijn ploeg geen strafschop kreeg, dat hij het helemaal niets vond. “Ik vind het echt allemaal te kinderachtig voor woorden”, toont de journalist zich kritisch op Bosz.

“Ik vind het wel heel verstandig van de KNVB dat ze Makkelie ook heel snel weer op PSV zetten en nu ook gewoon in een grote wedstrijd. Dan laat je als voetbalbond wel zien van: we laten ons in ieder geval niet onder druk zetten door Peter Bosz. En: als wij vinden dat Makkelie die wedstrijd moet fluiten, dan fluit hij hem gewoon”, vervolgt Verweij.

LEES OOK: Koevermans hekelt 'oorwurm' Bosz: 'Dan ga je toch helemaal door het geluid heen?'

Makkelie heeft er zelf op aangestuurd

Verweij heeft ergens het vermoeden dat Makkelie zelf heeft aangedrongen om weer een wedstrijd van PSV te fluiten. “Ik denk dat het ook heel verstandig is dat Makkelie daar misschien wel op aangestuurd heeft van: geef mij zo snel mogelijk weer een keer PSV, want anders lijkt het alsof ik niet wil of niet durf of niet mag. Dus ik vind het heel goed dat hij fluit. Ik denk ook dat hij dat kan”, besluit Verweij.

Vind jij dat Peter Bosz te kinderachtig reageerde tijdens de persconferentie? Laden... 42.1% Ja, hij had professioneler moeten zijn 57.9% Nee, hij heeft gelijk om zo te reageren 107 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Marciano Vink hekelt plotselinge discussie over PSV in Nederland

Marciano Vink begrijpt niets van de discussie die er is rondom de centrumspitsen van PSV.