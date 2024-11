Bosz geïrriteerd op persconferentie: ‘Hou op met die vragen, klaar’

Komende zondag heeft scheidsrechter Danny Makkelie voor het eerst sinds het voorval met Peter Bosz weer de leiding over een wedstrijd van PSV. De leidsman is aangesteld om de wedstrijd tussen FC Utrecht en de lanskampioen in goede banen te leiden. Bosz zelf wilde op de persconferentie voorafgaand aan de topper niets kwijt over het weerzien met Makkelie en raakte zelfs een beetje geïrriteerd.

Begin oktober toonde Bosz zich nogal kritisch op scheidsrechter Makkelie, waarna er een klein relletje ontstond. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Het ligt misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niets", zei Bosz, die vond dat zijn ploeg recht had op een penalty, na de wedstrijd tegen Sparta. Voor die uitspraken wilde de aanklager betaald voetbal één wedstrijd schorsing voor de oefenmeester, maar na een tuchtzaak werd dit een voorwaardelijke schorsing.

ESPN-verslaggever Sinclair Bischop ging op het feit dat Makkelie de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV in goede banen moet proberen te leiden. De journalist vroeg aan Bosz wat hij ervan vindt dat de 41-jarige scheidsrechter is aangesteld. “Vind ik niks van. Ik vind het niks”, reageerde de oefenmeester van de Eindhovenaren kortaf.

Bosz wil geen vragen over Makkelie

Bischop nam echter geen genoeg met de reactie van Bosz en vroeg door. “Stel je je ook wel anders op deze wedstrijd in? Hoe ga je er mee om? Ga je hem een hand geven vooraf?”, vroeg hij achtereenvolgens. “Nee joh, hou op met die vragen. Wij gaan tegen Utrecht spelen en niet tegen Makkelie. Dus klaar”, reageerde Bosz enigszins geïrriteerd.

“Eén vraag daar wel over?”, vervolgde de journalist. “Nee”, antwoordde Bosz daarop kort maar krachtig. “Mag ik niet één vraag stellen?”, waagde Bischop nog een poging. “Nee, heeft geen zin. Je krijgt van mij toch geen antwoord daarop”, aldus de oefenmeester, die daarop geconfronteerd wordt met de vraag van Bischop of hij in de tussentijd contact heeft gehad met Makkelie”, “Nee”, valt Bosz hem nee schuddend in de rede. Daarmee doelde de oefenmeester nogmaals op het feit dat er geen vragen gesteld mogen worden over de aanstelling van Makkelie.

Peter Bosz over weerzien met Danny Makkelie 🔜#utrpsv — ESPN NL (@ESPNnl) November 29, 2024

