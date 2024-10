Aanklager start onderzoek naar uitspraken Peter Bosz

De aanklager betaald voetbal van de KNVB start een onderzoek naar de uitspraken van Peter Bosz over Danny Makkelie, zo weet het Eindhovens Dagblad. Daarin staat de vraag centraal of het scheidsrechterskorps in diskrediet is gebracht. In theorie kan de trainer van PSV een schorsing, voorwaardelijke schorsing of berisping krijgen.

Bosz misdroeg zich zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta. De trainer reageerde woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Na afloop werd Bosz gevraagd naar het incident. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei de trainer van de koploper. Bosz kreeg veel kritiek op de uitspraak.

Makkelie zei zondag bij het radioprogramma De Perstribune te hopen dat PSV ingrijpt. “Ik denk dat er zeker een grote verantwoordelijkheid ligt bij de club zelf. Het ligt niet alleen bij de scheidsrechter, maar ook bij de club. Als de club vindt dat een speler of een trainer iets doet wat ongepast is, dan zou je mogen verwachten dat een club hen daarop aanspreekt. Ook op de voorbeeldrol die ze hebben. Dit is niet de manier waarop we met elkaar omgaan.”

PSV: 'Uitspraak misschien niet op zijn plaats'

Namens PSV liet algemeen directeur Marcel Brands al weten de uitspraken van Bosz niet goed te keuren. "Peter is soms emotioneel, maar over het algemeen denk ik heel realistisch. Hij heeft nu iets gezegd wat denk ik misschien niet op zijn plaats was. Dat moeten we niet doen”, zei Brands bij ESPN. Hij had kort na PSV – Sparta Rotterdam al een kort gesprek met Makkelie. “Ik heb ook tegen hem gezegd dat ik vind dat dat niet bij ons hoort. We hebben allemaal een voorbeeldfunctie.”

Vind jij dat Peter Bosz een schorsing moet krijgen voor zijn uitspraken over Danny Makkelie? Laden... 36.1% Ja 46.6% Nee, dat gaat te ver 15.1% Misschien een berisping 2.2% Anders, namelijk... 410 stemmen

