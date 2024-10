Valentijn Driessen suggereert dat uitbarsting Bosz strategische reden heeft

De uitbarsting van Peter Bosz aan het adres van Danny Makkelie heeft een achterliggende reden, zo suggereert Valentijn Driessen. Volgens de verslaggever is het een bewuste poging van de trainer van PSV de KNVB te beïnvloeden Makkelie niet op de duels met Ajax en AZ te zetten.

In de 87ste minuut van het duel tussen PSV en Sparta (2-1) werd Johan Bakayoko uit balans gebracht in het strafschopgebied door Metinho, maar Makkelie liet doorspelen. Bosz was hier woedend over, wat hij in woord en gebaar liet blijken, waarvoor hij een gele kaart kreeg. Na afloop van het duel werd de trainer naar het moment gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie”, stelde hij. “Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks.”

Nadat hij Bosz maandagmorgen al door het slijk haalde in zijn column, komt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf nog een keer terug op het moment. “Het is een moment dat niet beslissend is voor de wedstrijd. Als dat het wel is, kan ik me er iets bij voorstellen”, legt de journalist uit. Ook ziet hij niet in waarom Bosz in het interview na de wedstrijd nog steeds zo hoog in zijn emotie zit. “Peter Bosz is zestig, dan mag je wel verwachten dat je je emoties een beetje onder controle hebt.”

Strategische zet van Bosz

Mike Verweij benoemt vervolgens dat de wedstrijd tussen Ajax en PSV eraan zit te komen. Daar heeft de KNVB nu de keuze Makkelie bewust niet op dat duel te zetten, of hem juist wel die wedstrijd te geven. In dat tweede geval zal de arbiter toch onbewust worden beïnvloed door de uitspatting van Bosz, zo stelt Verweij. “Ik dacht nog, misschien is het wel strategie”, haakt Driessen daarop in. “Dat hij Makkelie niet wil bij die wedstrijden. Ze krijgen nu AZ en Ajax. Als hij Makkelie niet wil bij zijn wedstrijden, is dit strategisch erg slim.”

