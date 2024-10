Driessen ziet Makkelie juist een dienst bewijzen aan Bosz met opvallende actie

Valentijn Driessen hoopt dat directeurs Marcel Brands en Earnest Stewart van PSV zich publiekelijk uitspreken over de recente uitlatingen van trainer Peter Bosz. In de ogen van Driessen verdient Bosz een draai om de oren, nadat hij scheidsrechter Danny Makkelie door het slijk haalde.

Als Brands en Stewart staan voor ‘normaal gedrag’ van werknemers van PSV, dan moeten zij de succesvolle trainer ‘publiekelijk aan z’n oren trekken over diens gedragingen richting Makkelie’, schrijft Driessen in een column voor De Telegraaf. “Al is het voor de bühne, het is een signaal dat iedereen bereikt en misschien zelfs extra scheidsrechters oplevert als men ziet dat het clubs menens is als het gaat om het beschermen van arbiters.” PSV zou echter van mening zijn dat Bosz geen grens is gepasseerd met zijn opmerkingen.

Artikel gaat verder onder video

Zelf hoopt de scheidsrechter ook dat Bosz door PSV wordt aangesproken op zijn gedrag. “Ik denk dat er zeker een grote verantwoordelijkheid ligt bij de club zelf", stelde de arbiter bij het radioprogramma De Perstribune. "Het ligt niet alleen bij de scheidsrechter, maar ook bij de club. Als de club vindt dat een speler of een trainer iets doet wat ongepast is, dan zou je mogen verwachten dat een club hen daarop aanspreekt. Ook op de voorbeeldrol die ze hebben. Dit is niet de manier waarop we met elkaar omgaan."

Bosz misdroeg zich zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta. De trainer reageerde woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Opvallend is dat Makkelie hem vervolgens juist een dienst bewees. “Omdat Makkelie zich na de gele kaart horende doof hield, behoedde hij Bosz trouwens voor een schorsing”, stipt Driessen aan.

LEES OOK: 'PSV velt oordeel over Peter Bosz na kwestie met Danny Makkelie'

Bij een rode kaart zou Bosz zijn geschorst voor de topper tegen AZ van zaterdag 19 oktober. Dan had hij op de tribune moeten plaatsnemen. “Hoe professioneel is dat van de trainer-coach van de landskampioen? En hoe kan hij van zijn spelers verwachten of zelfs eisen dat ze zich gedragen richting de arbitrage als hij zichzelf niet in de hand heeft?”, vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich af.

