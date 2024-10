Kees Kwakman woedend na PSV - Sparta: 'Het slaat helemaal nergens op, het is belachelijk’

Peter Bosz ligt stevig onder vuur na zijn tirade tegenover Danny Makkelie na PSV – Sparta (2-1). De oefenmeester van de Eindhovenaren haalde na afloop van de wedstrijd ongenadig hard uit naar de leidsman van dienst. Kees Kwakman stoort zich enorm aan het gedrag van de trainer, zo zegt hij bij Bellen Met… van ESPN.

In de 87ste minuut van de wedstrijd tussen PSV en Sparta werd Johan Bakayoko in het strafschopgebied uit balans gebracht door Metinho. Makkelie liet doorvoetballen, tot woede van Bosz. De trainer liet zijn onvrede in woord en gebaar blijken en ontving een gele kaart. Na afloop wordt hij daarnaar gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei Bosz onder meer in een interview tegenover ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hugo Borst weet welke opmerkelijke straf Bosz moet krijgen na uitlatingen over Makkelie

Volgens analist Kwakman kunnen de uitspraken niet door de beugel. “Het gedrag van Bosz slaat natuurlijk helemaal nergens op. Überhaupt in elke week van het jaar is het belachelijk, maar het is nu ook nog de Week van de Scheidsrechter, waarin aandacht gevraagd wordt voor het gedrag van spelers en trainers tegen de leiding”, begint de oud-voetballer.

“En het ging nu ook nog eens nergens om. Hij wil een penalty die hij helemaal niet verdient. Dat geldt overigens voor heel veel trainers en assistenten. Die gaan als gekken tekeer langs de lijn. Waar gaat het over? Een ingooi of een vrije trap”, gaat Kwakman verder.

‘Bosz heeft al jaren iets tegen Makkelie’

De Volendammer denkt dat het iets persoonlijks is van Bosz. “Hij heeft blijkbaar al jaren iets tegen Makkelie. Ik vind dat Makkelie er heel goed op gereageerd heeft. Bosz heeft een voorbeeldfunctie en ik vind ook dat de club hem daarop moet aanspreken, hoor. Ik luister voetbalinhoudelijk graag naar hem, maar nu heeft hij een hele slechte beurt gemaakt”, sluit Kwakman af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez hoort achter de schermen geen positieve geluiden over Tygo Land

Kenneth Perez weet waarom Tygo Land niet in aanmerking komt voor een basisplaats bij PSV.