Hugo Borst weet welke opmerkelijke straf Bosz moet krijgen na uitlatingen over Makkelie

Peter Bosz heeft zich zaterdagavond laten gaan met uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie. De trainer van PSV kreeg een gele kaart nadat hij zijn onvrede over een niet gegeven penalty uitte, terwijl hij na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zei altijd boos te zijn op de arbiter van dienst. Hugo Borst vindt dat Bosz een bijzondere straf verdient.

In de 87ste minuut van het duel tussen PSV en Sparta (2-1) werd Johan Bakayoko uit balans gebracht in het strafschopgebied door Metinho, maar Makkelie liet doorspelen. Bosz was hier woedend over, wat hij in woord en gebaar liet blijken, waarvoor hij een gele kaart kreeg. Na afloop van het duel werd de trainer naar het moment gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie”, stelde hij. “Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks.”

Nadat Borst zaterdagavond bij ESPN al duidelijk maakte dat hij vond de uitspraken van Bosz niet door de beugel kunnen, komt hij er in zijn column in het Algemeen Dagblad nog een keer op terug. “De verachting spat eraf”, ziet de schrijver. “Het dedain, de sterke afkeur, is opvallend, markant. Peter Bosz is toptrainer.” Daarmee heeft de oefenmeester volgens Borst een voorbeeldfunctie. “Dat weet hij, want hij is een slimme man. Maar de boosheid is sterker. Verbijsterend.” De analist vraagt zich vervolgens af of iemand binnen PSV tegen Bosz zou hebben gezegd dat hij dit niet had moeten doen. “Retorische vraag. Leer mij de voetbalwereld kennen”, antwoordt hij zichzelf.

Borst wil opmerkelijke straf voor Bosz

Borst is van mening dat Bosz gestraft moet worden voor zijn uitlatingen en weet ook al precies wat de oefenmeester zou moeten doen als hij het voor het zeggen had. “Op de site van de KVNB kun je lezen: ‘Beschik jij over de kennis en snelheid om in een split second de juiste beslissing te maken? Treed dan nu in de voetsporen van de scheidsrechter én de VAR. Speel mee en maak kans op een VAR-experience voor twee personen.’ Dat is precies waar Borst de trainer van PSV naartoe wil sturen. “Met oud-scheidsrechter Pierluigi Collina. Die kale Italiaan met de uitpuilende ogen, weet u nog? En die zou gedurende dat ritje twee minuten lang op zijn fluit moeten blazen, precies in het oor van de hautaine Bosz. Zodat hij het snerpende geluid ’s avonds in bed nog steeds hoort.”

