Zoveel kans maken Feyenoord en PSV om door te gaan in de Champions League

Nu de vijfde speelronde in de Champions League achter de rug is, valt er steeds meer te zeggen over wie kans maken om door te gaan en wie op koers liggen voor uitschakeling. Zowel Feyenoord als PSV wisten met drie late treffers een comeback te realiseren, tegen respectievelijk Manchester City (3-3) en Shakhtar Donetsk (3-2). Dit is hoeveel kans beide Nederlandse ploegen maken op het bereiken van de volgende ronde op basis van de data van Opta.

Hoeveel kans maakt Feyenoord om door te gaan?

Feyenoord verraste dinsdag vriend en vijand door in het laatste kwartier van de wedstrijd een punt uit het vuur te slepen tegen Manchester City na een 3-0 achterstand. Na zeges op bezoek bij Girona (2-3) en Benfica (1-3) kwamen de Rotterdammers dinsdag op zeven punten in de competitiefase, waarmee ze op plek 21 staan. Na afloop van de vijfde speelronde heeft de supercomputer van Opta het restant van de competitiefase 50.000 keer gesimuleerd, waardoor duidelijk is welke club hoeveel kans maakt op de volgende ronde.

Voor Feyenoord heeft het punt in Manchester ervoor gezorgd dat het bereiken van de volgende ronde zeer realistisch is. Daarvoor zullen er wel punten gepakt moeten worden tegen Sparta Praag (thuis), Bayern München (thuis) of LOSC Lille (uit). Volgens de simulatie van Opta is de kans dat de ploeg van Brian Priske wordt uitgeschakeld in de competitiefase 19,6 procent, terwijl de kans op het bereiken van de volgende ronde wordt ingeschat op 80,1 procent. Door de manier waarop Opta afrondt, is de overige 0,3 procent niet meegenomen.

Ongeplaatste plek in tussenronde lonkt

Hoewel Feyenoord dus een goede kans maakt om de volgende ronde te bereiken, is de kans groot dat Feyenoord dan in de tussenronde zal moeten spelen. De kans op een plek bij de eerste acht is namelijk slechts 1,8 procent, wat een kans van 78,3 procent op een plek in de tussenronde betekent. Daarbij lijkt het er met een kans van 63,6 procent op dat Feyenoord een ongeplaatste status gaat bemachtigen, wat betekent dat de Rotterdammers een tegenstander van plek negen tot en met zestien als tegenstander kunnen verwachten.

Hoeveel kans maakt PSV om door te gaan?

Voor PSV ziet het er allemaal nog een stuk rooskleuriger uit. De Eindhovenaren kwamen woensdagavond in de slotfase terug van een 0-2 achterstand tegen Shakhtar om met 3-2 te winnen. Na eerder gelijk te hebben gespeeld tegen Sporting CP (1-1) en Paris Saint-Germain (1-1) en een ruime zege op Girona (4-0) te hebben geboekt, beschikt de ploeg van Peter Bosz over acht punten, waarmee de Eindhovenaren op de achttiende plaats staan.

Voor PSV heeft de late overwinning op Shakhtar ervoor gezorgd dat de volgende ronde bijna niet meer kan worden gemist. Wel zal er nog resultaat moeten worden geboekt tegen Stade Brest (uit), Rode Ster Belgrado (uit) of Liverpool (thuis). Volgens de simulatie van Opta bedraagt de kans dat PSV wordt uitgeschakeld in de competitiefase slechts 5,5 procent, terwijl de kans op het bereiken van de volgende ronde op 94,3 procent wordt geschat. Door de afronding is de overige 0,2 procent niet meegenomen.

Kleine kans op top acht

Net als Feyenoord lijkt ook PSV af te stevenen op een plekje in de tussenronde. Wel maken de Eindhovenaren met 7,8 procent nog een kans om een plaats bij de bovenste acht veilig te stellen. Dat maakt het zo dat de ploeg van Bosz voor 86,5 procent zeker in de tussenronde zal moeten spelen. Daarbij lijkt het redelijk gelijk op te gaan of PSV een geplaatste of ongeplaatste status zal krijgen. De kans op een eindklassering tussen plek negen en zestien bedraagt 39,4 procent, terwijl de kans op een ongeplaatst resultaat 47,1 procent is.

