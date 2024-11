Driessen kritisch na comeback Feyenoord: ‘Euforie grotendeels misplaatst’

Hoewel Valentijn Driessen begrip heeft voor het feit dat er onder Feyenoorders vol euforie werd gereageerd op de comeback tegen Manchester City (3-3), denkt hij wel dat dit ‘misplaatst’ is. De Rotterdammers speelden volgens de analist namelijk helemaal geen sterke wedstrijd.

Feyenoord leek dinsdag een zware avond tegemoet te gaan, toen Manchester City kort na de rust was uitgelopen naar 3-0. Niets bleek minder waar, aangezien de ploeg van Brian Priske in het laatste kwartier nog drie keer scoorde en een punt uit het vuur wist te slepen. Dat zorgde voor veel blije gezichten bij Feyenoorders. “De euforie aan Rotterdamse zijde viel goed te plaatsen, maar was tegelijkertijd grotendeels misplaatst”, schrijft Driessen in De Telegraaf.

“Niet alleen omdat het geen zege maar een gelijkspel betrof, maar vooral omdat Feyenoord het resultaat meer dankte aan City en Guardiola en minder aan zichzelf”, legt de journalist zijn mening uit. “Hoewel Brian Priske zijn elftal met zijn wissels kon versterken, waar de wissels City juist verzwakten. Alleen had de ploeg van Priske behoudens één kans van Igor Paixao de eerste 75 minuten offensief niets in te brengen.”

Feyenoord ondanks euforie nog niet zeker van volgende ronde

Driessen vindt dat Feyenoord het op bezoek bij Benfica (1-3) een stuk beter deed. “Toen maakten ze voetballend veel meer indruk en speelden ze op een korte fase na dominant, waar het in Manchester vooral een kwestie van overleven was”, gaat hij verder. De journalist spreekt wel van een ‘magische en historische avond’, maar geeft ook aan dat Feyenoord nog helemaal nergens zeker van is in de Champions League. “Wil de verrukking in Lissabon en Manchester niet in de vergetelheid raken, dan moet Feyenoord punten gaan pakken in De Kuip.”

Priske moet punten pakken in eigen huis

Feyenoord speelde tot dusver twee thuiswedstrijden in de Champions League, maar wist zowel tegen Bayer Leverkusen (0-4) als Red Bull Salzburg (1-3) geen vuist te maken. “De ongeslagen status buiten Rotterdam met winst bij Girona en Benfica en het punt bij Manchester City contrasteert te sterk met de twee zware thuisnederlagen”, geeft Driessen aan. Dat Feyenoord buiten Rotterdam wel punten weet te pakken in de Champions League, is volgens de verslaggever wel indrukwekkend. “Arne Slot wist bij Feyenoord niet één van de negen Europese uitwedstrijden in de Champions League en Europa League te winnen.”

