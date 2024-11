Vandaag Inside wijst 'hysterische maniak' aan na Manchester City - Feyenoord

René van der Gijp staat nog achter de uitspraken die hij dinsdagavond deed bij Vandaag Inside tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord. De analist concludeerde voorbarig dat Feyenoord kansloos zou verliezen. Dat zei hij toen het nog 3-0 stond, maar in de slotfase van de wedstrijd kwamen de Rotterdammers terug tot 3-3.

“Dat was toch niet erg?”, zegt Van der Gijp een dag later bij Vandaag Inside over zijn uitspraken. “Ik had de eerste helft gezien. Toen ben ik hier gaan zitten. De eerste helft was gewoon niks.” Johan Derksen is het met zijn tafelgenoot eens. “Na de eerste helft gaf je er geen stuiver voor.”

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp was met name onder de indruk van de assist van Igor Paixão op de 3-3 van Dávid Hancko. “Een geweldige voorzet. Dat zie je nog zelden, zo jammer vind ik dat. Deze comeback is uniek. Dit maken de spelers maar één keer in hun carrière mee.”

LEES OOK: Meer duidelijk over Feyenoord-uitzending BOOS: 'Zou weleens voor landelijk relletje kunnen zorgen'

'Guardiola is maniakaal'

In het praatprogramma wordt ook gesproken over de opmerkelijke reactie die Pep Guardiola na de wedstrijd gaf. Guardiola verscheen op de persconferentie met een schram op zijn gezicht. Hij kreeg de vraag hoe die wond is ontstaan. “Met mijn vinger, met mijn nagel. Ik wil mezelf pijnigen. Haha”, lachte de Spanjaard, die meteen wegliep. Woensdag bracht hij een statement naar buiten om duidelijk te maken dat hij niet lichtzinnig wilde doen over automutilatie.

Van der Gijp noemt Guardiola ‘maniakaal’ en Derksen vindt de trainer ‘een beetje hysterisch’. “Ik denk dat die man nog moet leren verliezen”, aldus Derksen. “Iedere trainer leert in zijn leven te verliezen. Toen ik met Cruijff optrok, heb ik Guardiola meegemaakt als speler. Het was een heel rustige, intelligente jongen. Ik herken hem niet terug.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 E-mail lekt uit: evenement Wilfred Genee geschrapt na 'onrust, verdriet en boosheid'

Wilfred Genee baalt: hij is toch niet aanwezig bij een eindejaarsshow. "Opmerkelijk en jammer."