Van der Gijp begint plotseling over Feyenoord en slaat de plank volledig mis

René van der Gijp heeft de plank dinsdagavond pijnlijk misgeslagen met een opmerking over Feyenoord in Vandaag Inside. De oud-voetballer noemt het onder meer 'zonde' dat de Rotterdammers 'helemaal niets in te brengen hebben' tegen Manchester City, dat op dat moment een 3-0 voorsprong koesterde in het onderlinge Champions League-duel in het Etihad Stadium.

Feyenoord leek een 0-0 ruststand mee de kleedkamer in te gaan nemen tegen de regerend kampioen van Engeland, maar een ongelukkig moment van aanvoerder Quinten Timber leidde op slag van rust tot een (volgens velen discutabele) strafschop, waaruit Erling Haaland City op voorsprong schoot. Ilkay Gündogan en nogmaals Haaland zorgden er in het tweede bedrijf binnen tien minuten voor dat Feyenoord tegen een 3-0 achterstand aankeek en dat het geplaagde City na vijf opeenvolgende nederlagen (!) eindelijk weer eens een overwinning bij zou gaan schrijven.

Van der Gijp heeft tijdens de reclamebreak van Vandaag Inside overduidelijk even gekeken hoe de Rotterdammers het er tot dan toe vanaf brachten en zegt: "Zo'n Feyenoord ook, dat je helemaal niks in te brengen hebt, zonde. Dan zit je in de kleedkamer na afloop en je hebt niks gedaan, sneu." De oud-international vervolgt: "Het is ook wel goed voor spelers dat ze een keer merken dat dit niveau een stukje hoger is." Johan Derksen haakt in: "Het is geen RKC, hè?", waarop Van der Gijp toevoegt: "Nee, nee, en het is ook geen Heerenveen."

De beide heren zaten er echter flink naast. Met nog een kwartier te spelen tekende de goed spelende Anis Hadj Moussa knap voor de 3-1, waarna invaller Santiago Giménez - die na twee maanden blessureleed zijn rentree mocht vieren - zelfs voor de 3-2 zorgde. Een minuut voor tijd was de sensationele comeback van Feyenoord een feit, toen Dávid Hancko bij de tweede paal een voorzet van Igor Paixão binnenkopte en het elftal van trainer Brian Priske daarmee een sensationeel gelijkspel bezorgde.

