Feyenoord voelt zich bestolen, opvallende reactie van fans Manchester City

Feyenoord is dinsdagavond in de slotfase van de eerste helft op achterstand gekomen tegen Manchester City. benutte een discutabele strafschop; supporters van beide clubs spreken van een goedkope penalty.

In de ogen van scheidsrechter Radu Petrescu uit Roemenië beging Quinten Timber een overtreding op Haaland. Bij een poging om een bal weg te werken stak Timber zijn been uit en raakte hij de Noor, die vervolgens zelf achter de bal ging staan en doelman Timon Wellenreuther de verkeerde kant opstuurde.

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant schrijft op X: "Heb geen penalty gezien, maar dat kan aan mij liggen." Hij is niet de enige die zich kritisch uit over het besluit een penalty toe te kennen. Op sociale media als Reddit en X geven zelfs de nodige Manchester City-supporters toe dat het een goedkope penalty was.

Sneijder: 'Wat mij betreft geen penalty'

Analist Wesley Sneijder zegt dat het ‘wat hem betreft’ geen penalty was, maar snapt wel waarom de arbiter naar de stip wees. ”Het is wel een beetje dom. Het is lullig, maar door de VAR weet je dat je moet oppassen in het zestienmetergebied. Dan moet je of je been op tijd terugtrekken of helemaal niet gaan. Het is heel lullig in het hedendaagse voetbal, maar het is een penalty, want hij wordt geraakt.” Collega-analist Royston Drenthe noemt de actie van Timber ‘een beetje onbesuisd’.

City komt net voor rust aan de leiding! 😬

Erling Haaland wordt aangetikt en schiet vervolgens overtuigend de pingel voorbij Wellenreuther: 1-0 🏹✨#ZiggoSport #UCL #MCIFEY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 26, 2024

