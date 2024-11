Engelse pers kan comeback Feyenoord niet geloven en pakt dezelfde man aan

Het ongeloof is groot in Engeland na de wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord (3-3). De media en de analisten zijn uiterst kritisch op Manchester City, dat inmiddels al zes wedstrijden op rij niet heeft gewonnen. Hoewel Feyenoord complimenten krijgt voor de late comeback, richt de pers zich vooral op de wanprestatie van de Premier League-kampioen.

"City stort weer in elkaar", kopt de Daily Mail. Journalist Harry Bamforth schrijft: "Ik ben gewoon sprakeloos. Het laatste fluitsignaal klinkt en de gezichtsuitdrukkingen van de Manchester City-spelers zeggen alles. Ze zijn verbijsterd. Opnieuw gaat City voor eigen publiek op sensationele wijze ten onder. Ze zijn nu al zes wedstrijden zonder overwinning. Het ongeloof is zichtbaar bij Pep Guardiola en dat snap ik, want ik kan het ook niet geloven."

Sky Sports spreekt van een 'schokkend gelijkspel' en een 'dramatische ondergang'. "Guardiola is bezig aan zijn slechtste reeks ooit als trainer." Volgens The Sun 'duurt de nachtmerrie van Pep voort'. "Om het positief te bekijken: de reeks van vijf nederlagen op rij is voorbij. Maar de instorting is nog niet ten einde. Met wedstrijden tegen Juventus en Paris Saint-Germain voor de boeg zijn de Champions League-dromen van Man City in serieus gevaar. Dit was een wedstrijd die City simpelweg had moeten winnen. Zulke Europese wedstrijden vormden de afgelopen jaren geen enkel probleem, maar dit zijn geen normale tijden voor de mannen van Pep." The Guardian noemt de comeback van Feyenoord 'waanzinnig'. "Feyenoord maakte gebruik van de zenuwen bij City en vocht keihard voor het punt.

Bij Amazon Prime zegt analist Alan Shearer: "Wauw. City had de wedstrijd moeten killen en Feyenoord ver van het doel moeten houden. Maar Feyenoord rook dat City onder de druk zou kunnen bezwijken, dat was een geweldige instelling van ze. Als je de tegengoals van afgelopen weekend en deze wedstrijd ziet, dan moet je concluderen dat ze zwak en kwetsbaar ogen. Ze kunnen de tegenstander geen sprankje hoop bieden, maar dat deden ze wel. Bij een 3-2 voorsprong namen ze nog een snelle vrije trap. Waarom? Kill de wedstrijd!”

Voormalig middenvelder Andros Townsend zegt bij de BBC dat hij ‘sprakeloos’ is. “Manchester City was nog niet helemaal de oude, maar er leek weinig aan de hand. Een komische fout van Josko Gvardiol bracht Feyenoord terug in de wedstrijd en daarna capituleerde City. De druk zal nu alleen maar toenemen richting de Premier League-wedstrijd tegen Liverpool.” Voormalig Man City-verdediger Gaël Clichy zegt bij Amazon Prime: “Ik heb er geen woorden voor. Er zijn regels die verdedigers moeten volgen. Als je verdedigt en er is geen druk op de bal, dan kun je niet op dezelfde lijn staan.”

Engelse pers pakt Gvardiol aan

Met name Gvardiol moet eraan geloven. De verdediger verloor de bal voorafgaand aan de eerste twee doelpunten van Feyenoord en krijgt lage beoordelingen in de pers. "Deze fouten zullen zijn vertrouwen geen goed doen", schrijft Manchester Evening News, dat hem een 4 toekent. Van de Daily Mail krijgt hij een 4,5. "Dit seizoen was hij een van de spaarzame lichtpuntjes bij City, maar hij zal zichzelf om de oren slaan over zijn fout voor het doelpunt van Hadj Moussa."

