Man City-fans lachen Feyenoorder uit en komen met pijnlijk spreekkoor

De supporters van Manchester City zijn niet onder de indruk van Feyenoord. In de tweede helft van de onderlinge Champions League-wedstrijd zingen ze een pijnlijk lied over de tegenstander uit Rotterdam.

Feyenoord kon in de eerste helft nog aardig partij bieden en ging met een minimale achterstand de rust in, na een discutabele penalty voor Manchester City. In de eerste tien minuten van de tweede helft liepen de Engelsen in rap tempo uit naar een ruime voorsprong en kwam Feyenoord er nauwelijks aan te pas.

Man City-fans lachen Carranza uit

In minuut 58 van de wedstrijd, bij een 3-0 achterstand, zag spits Julián Carranza een kans om van enorme afstand te schieten. Hij probeerde het van eigen helft omdat keeper Ederson voor zijn doel stond, maar de inzet ging enorm ver naast. De supporters van Manchester City lachten en joelden, waarna ze over Feyenoord zongen: ‘You’re fucking shit.’

Supporters van Feyenoord reageerden door te zingen: "Your support is fucking shit."

© Ziggo Sport. Het schot van Julián Carranza vloog ver naast het doel van Manchester City.

