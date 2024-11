Meer duidelijk over Feyenoord-uitzending BOOS: 'Zou weleens voor landelijk relletje kunnen zorgen'

Feyenoord beleefde dinsdag een memorabele dag met het sensationele gelijkspel tegen Manchester City in de Champions League, maar de club kwam ook op een andere manier in het nieuws. Presentator Tim Hofman maakte eerder op de dag namelijk bekend dat de nieuwste aflevering van BOOS over Feyenoord gaat. Rijnmond-verslaggever Frank Stout kan inmiddels iets meer vertellen over de inhoud van het programma.

BOOS wordt uitgezonden op YouTube, waar het programma van Hofman een miljoen abonnees heeft. De presentator kondigde dinsdag via Instagram aan dat de aflevering die aankomende donderdag online komt over Feyenoord zal gaan, maar deed over de precieze inhoud nog geen uitspraken. De uitzending over de Rotterdamse club komt om 16.00 uur in de middag online. Hofman ontving in 2022 de Televizier-Ster Impact voor de uitzending van BOOS waarin hij grensoverschrijdend gedrag bij RTL-programma The Voice of Holland onthulde.

In de Feyenoord-podcast van Rijnmond wordt besproken waar de uitzending van BOOS over zou kunnen gaan. "Ik ben er natuurlijk wel een beetje achteraan gegaan", zegt Stout. "Het gaat over inmenging van de harde kern in de SLO-tak, zeg maar de supportersbegeleiding vanuit Feyenoord. En daarin zou ook een rol weggelegd zijn over hoe Feyenoord omgaat met de Roze Kameraden. Ik ben wel benieuwd naar de uitzending en wat het teweeg gaat brengen", zegt de verslaggever.

"Ik weet het niet, Feyenoord weet het ook niet, want niemand binnen Feyenoord heeft het nog gezien", vervolgt Stout. "Maar ik denk dat het weleens voor een landelijk relletje zou kunnen gaan zorgen." De verslaggever legt vervolgens uit dat de directie van Feyenoord een verklaring heeft afgegeven naar aanleiding van 35 vragen die de BOOS-redactie heeft opgesteld. "Ik weet niet welke verklaring, maar ik ben wel benieuwd naar wat eruit gaat komen en wat de reacties zijn. Ongetwijfeld verontwaardigd, alleen de vraag is in hoeverre die terecht en te begrijpen zijn", besluit Stout het onderwerp.

