Duivels dilemma voor Priske bij Feyenoord: 'Je kunt niet zomaar zeggen...'

Trainer Brian Priske krijgt na het sensationele gelijkspel dat hij met Feyenoord uit het vuur sleepte tegen Manchester City opnieuw te maken met een dilemma onder de lat. Want wie moet er aankomende zaterdag spelen tegen Fortuna Sittard: of tóch ?

De Deen besloot afgelopen zomer om Wellenreuther ten koste van Bijlow tot eerste doelman te benoemen. De Duitser overtuigde in die rol echter niet altijd en werd uiteindelijk voorafgaand het treffen met AZ (3-2 winst) gepasseerd. Voor Oranje-international Bijlow sloeg het noodlot daarna wéér toe: een nieuwe spierblessure kostte de keeper de duels met Almere City en sc Heerenveen, die met respectievelijkj 1-4 en 3-0 werden gewonnen. Tegen Manchester City behoorde Bijlow wel weer tot de wedstrijdselectie, maar moest hij vanaf de reservebank toekijken hoe Wellenreuther zich met enkele knappe reddingen wist te onderscheiden.

Het panel van Voetbalpraat op ESPN buigt zich dinsdagavond over het keepersvraagstuk in Rotterdam-Zuid. Karim El Ahmadi geeft aan dat hij het wel 'verbazend' vond dat Wellenreuther tegen City de voorkeur kreeg: "Ik had wel verwacht dat Bijlow zou gaan spelen, als hij ook op de bank kan zitten. Maar Priske heeft toch voor Wellenreuther gekozen. Hij keepte volgens mij wel een goede wedstrijd, had wel één momentje in het begin dat hij een bal verkeerd speelde, maar voor de rest had hij een goede wedstrijd", meent de voormalig middenvelder.

Kees Kwakman wijst erop dat uit de woorden van Priske van enkele dagen vóór het duel in Manchester op te maken leek dat Bijlow zijn plek onder de lat terug zou krijgen. "Ik denk dat het dan toch iets fysieks is", gist de Volendammer naar de reden dat het tóch anders bleek te zijn. Priske legde zelf overigens uit dat Wellenreuther door de afgelopen weken simpelweg meer in vorm was dan zijn concurrent. "Maar nu komt weer de vraag: Wellenreuther heeft het nu zo goed gedaan... ik weet het niet meer met die keepers bij Feyenoord", vervolgt Kwakman. Presentator Pascal Kamperman zegt: "Ik weet dat het maar één wedstrijd is, maar je kunt toch niet zomaar zeggen: Wellenreuther bedankt, ga maar weer zitten?" Marciano Vink is het daarmee eens. El Ahmadi vindt het 'een lastige', maar zou uiteindelijk tóch voor Bijlow kiezen: "Hij heeft hem toch twee weken geleden benoemd tot nummer één?", stipt de oud-Feyenoorder aan. Vink en Kwakman spreken het vermoeden uit dat Bijlow het op het trainingsveld (nog) niet heeft kunnen laten zien sinds zijn laatste kwetsuur. "Een lastige situatie waar ze zichzelf in hebben gemanoeuvreerd", concludeert Vink uiteindelijk over het keepersvraagstuk.

