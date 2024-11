Priske komt met uitleg: ‘Dan is het logischer om met Wellenreuther te beginnen’

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft voorafgaand aan het Champions League-treffen met Manchester City verklaard waarom het doel verdedigt. De Deense oefenmeester kan weer beschikken over , maar die moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Na de met 2-3 verloren Klassieker tegen Ajax besloot Priske dat Bijlow terug zou keren als eerste doelman onder de lat bij Feyenoord. Lang kon het kind van de club hier niet van genieten, want begin november kampte de hij met ‘lichte klachten’ waardoor hij de competitiewedstrijd tegen Almere City en het Champions League-duel met Red Bull Salzburg moest missen. Ook afgelopen weekend, toen Feyenoord speelde tegen sc Heerenveen (3-0 winst) zat de 26-jarige doelman niet bij de wedstrijdselectie.

Bijlow keert vanavond dus weer terug bij de wedstrijdselectie, maar de keuze voor Wellenreuther is gemaakt omdat hij momenteel ‘het meest in vorm’ is van de beide keepers. “Justin heeft er enkele weken uitgelegen met een blessure, dus dan is het logischer om met Timon te beginnen. Bovendien neemt hij een clean sheet mee en had hij een aantal goede optredens. Dus op dat gebied voel ik me echt op mijn gemak”, vertelt Priske voor de camera van Ziggo Sport.

Priske heeft vertrouwen in Wellenreuther

Volgen Priske had Bijlow wel kunnen starten. “Maar tegelijkertijd zitten we in een fase waarin we hem proberen op te bouwen. Hij is er om ons te steunen vanaf de bank”, aldus Priske, die zich er niet over wil uitweiden of hij de keuze voor eerste doelman van wedstrijd tot wedstrijd gaat bekijken. “Ik laat jullie niet weten wie er onder de lat staat en dat soort zaken. We hebben goede keepers, goede spelers. Vandaag staat er een keeper en dat is Timon. Zoals ik eerder al zei ben ik blij met hun allebei. Ik weet dat het geen ideale situatie is, maar het is zoals het is. Helaas is Justin enkele weken geblesseerd geweest, maar ik heb alle vertrouwen in Timon.”

