Komende tegenstander Feyenoord verliest met gênante cijfers in Champions League

Sparta Praag, een aankomende tegenstander van Feyenoord in de Champions League, is dinsdagavond hard onderuitgegaan in het miljardenbal. De Tsjechische club verloor met liefst 0-6 van Atlético Madrid. De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Julián Alvarez opende de score na een kwartier spelen. De spits schoot een vrije trap raak; doelman Peter Vindahl (ex-AZ) zette een verkeerde stap en was daardoor kansloos. Marcos Llorente zorgde vlak voor de pauze voor de 0-2: zijn voorzet werd door niemand getoucheerd en belandde in de verre hoek.

In de tweede helft vergrootte Álvarez de marge tot drie met een schot van dichtbij; invaller knalde de 0-4 binnen en in de slotfase tilde Ángel Correa de score naar 0-5 en 0-6. Hij werd voor zijn eerste doelpunt op de vijfmeterlijn bediend door Samuel Lino en kon afronden; vlak voor tijd sloeg hij uit een klutssituatie nog eens toe.

Sparta Praag staat na vijf wedstrijden op vier punten en heeft nog een kleine kans om de knock-outfase te bereiken. De Tsjechen zullen op 11 december, in de eerstvolgende wedstrijd op bezoek bij Feyenoord, in ieder geval voor de winst gaan. Daarna wachten nog ontmoetingen met Internazionale (thuis) en Bayer Leverkusen (uit).

